Rochiile de nuntă trebuie să fie perfecte. Bine, în rolul principal este mireasa, dar asta nu înseamnă că tu, în calitate de invitată, nu trebuie să strălucești. Dimpotrivă - trebuie să alegi o ținută în care să te simți bine, dar și să arăți grozav.

O nuntă este un eveniment de bucurie, în care se sărbătorește uniunea dintre două persoane care au decis că vor să fie împreună pentru totdeauna. O astfel de ocazie nu trebuie să treacă neobservată, așa că nu doar mirii marchează această celebrare, cât mai ales invitații care au decis să le fie alături. Dacă te numeri printre cele care anul acesta trebuie să ajungă la un astfel de eveniment, am găsit câteva rochii de nuntă uimitoare, ținute de ocazie și de seară care credem că se potrivesc oricărui stil și acoperă mai multe cerințe - le vezi mai jos:

Rochie de seară conică bleumarin cu mâneci paietate

Rochia de nuntă conică este ceva mai pretențioasă când vine vorba de purtat, dar asta nu înseamnă că nu o poți alege. Îți va pune în evidență formele (material elastic) și eleganța ei îți va asigura o apariție notabilă. Cea aleasă de noi are mânecile lungi și este prevăzută cu paiete sclipitoare, cu textură de catifea, iar în zona decolteului are tul transparent lăsând la vedere un decolteu în V. Este o rochie fabricată în România, culoarea bleumarin fiind una faină.

O poți comanda aici

Rochie lungă de ocazie în cloș din voal cu aplicații florale

Una dintre cele mai seducătoare și rafinate rochii de ocazie este modelul Fofy, una cu textura și material din voal - lungă și ideală pentru un eveniment important. În croială cloș, aceasta are în partea de jos o fustă înaltă gri cu pliuri largi și în partea de sus o zonă din dantelă cu aplicații florale roz prăfuit. Este accesorizată cu cordon lat la spate, care se închide într-o fundă supradimensionată.

O poți comanda aici

Rochie din dantela brodată pentru nunți

O propunere ceva mai tinerească de rochii de nuntă este cea mai de jos, una în cloș, albastru-închis, din dantelă brodată căptușită pe interior. Are o ținută amplă, mulțumită unui tull dublu rigid pe dedesubt - în jos - iar în partea de sus este strâmtă pe corp. Mânecile sunt scurte din material crestat, ușor evazate, iar în talie rochia are un cordon auriu metalizat.

O poți comanda aici

Rochie cu trenă și broderie cu mărgele: alege verde pentru nunți

Dacă ești nașă, poți alege o rochie de nuntă mai stridentă, dar una delicată în același timp. Am găsit un look verde turcoaz, o rochie cu design asimetric, cu efect de trenă și peplum maxi pe talie. Pe spate are un corset în V, iar în față un decolteu cu push-up în formă de inimă. Este confecționată din tafta și decorată cu broderie florală handmade cu perle și paiete în zona bustului și la bază. Nu are mâneci, dispune de un cordon fals și se închide cu fermoar.

O poți comanda aici

Rochie bordo pentru nuntă în stil victorian

Poate că ești adepta unor altfel de rochii pentru nuntă, unele mai clasice și care să iasă din tipare. Modelul Nessa din satin are o înfățișare ușor romantică, parcă ruptă din filmele de epocă. Are talia elastică, ceea ce o face să se muleze pe corp. Ca guler are o tunică cu închidere cu șiret - în funcție de cum vrei, poți ajusta decolteul. Mânecile sunt ușor încrețite la încheietură, iar fusta plisată, iar împreună cu culoarea bordo obții o ținută nobilă.

O poți comanda aici

Rochie în degradeuri - o ținută de nuntă în auriu-argintiu

O rochie de-a dreptul fabuloasă pentru nunți este una care ni se pare deosebită prin combinația de culori în degradeuri, o combinație interesantă între auriu și argintiu. Fusta este în cloș, iar în partea de sus este petrecută, lăsând la vedere un decolteu distinct. Ni se pare o rochie cu parfum aristocrat - talia este scoasă în relief de o curea neagră, iar mânecile sunt trei sferturi.

O poți comanda aici

Foto homepage: Svitlana Sokolova /Shutterstock