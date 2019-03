Luna martie a ajuns și odată cu aceasta avem nevoie și de o resuscitare a garderobei. Motiv pentru care ar trebui să iei și tu în considerare ideea de a purta rochii de primăvară pentru libertate în mișcare și pentru un plus de energie!

Primăvara este anotimpul care dezmorțește natura și invită lumea să se bucure de începuturi menite să ne scoată din starea de hibernare și fără de energie. Și ce poate fi mai îmbucurător decât să scapi de multele straturi de haine pe care le îmbrăcai. În sfârșit ai ocazia să porți acele ținute ușoare și lejere la care te-ai gândit de ceva luni, așa că nu ar trebui să fie prea grea tranziția de la rece la cald. Totuși, dacă încă nu ți-ai făcut vreun plan fashion, să știi că o idee foarte simpatică ar fi să întâmpini acest anotimp cu câteva rochii de primăvară. Dacă ai nevoie de câteva idei în acest sens, noi am găsit câteva modele tare cute pe care să le adaugi în șifonierul tău și în care să defilezi încrezătoare.

Rochii de primăvară pentru ținutele de zi

Rochie mini cu imprimeu floral și cordon Kim

O rochie de primăvară foarte light ar fi una confecționată dintr-un material vaporos și ușor transparent, una cu un imprimeu floral (alb cu roșu, extrem de discret), ca să fie în temă cu sezonul. Într-o culoare verde ferigă și într-un stil casual, modelul propus de brandul Only are o croială evazată și un decolteu en-coeur cu mâneci lungi, dar subțiri.

O poți comanda de aici

Rochie semicloș de primăvară

Poți alege și o rochie de primăvară semiclos bie cu decolteu asimetric dacă ai chef de ceva mai jovial, mai copilăresc, mai tineresc. Este o ținută feminină cu multe printuri de flori, are și un decolteu rotund. Ca să insistăm cu promovarea sărbătorilor românești, îți spunem că rochia este confecționată chiar la noi în țară - combinații de culori foarte inspirate.

O poți comanda aici

Rochie office de primăvară în carouri

Rochiile în carouri se potrivesc la ținutele de birou, așa că poți adopta o astfel de piesă vestimentară dacă ai o slăbiciune pentru ceva elegant. Primăvara asta poți opta pentru o rochie galbenă midi elegantă de zi, cu decolteul rotund și mânecile trei sferturi. În talie poți pune o curea neagră pentru un efect smart și cool.

O poți vedea aici

Rochii de primăvară pentru serile răcoroase

Rochie șic de primăvară de culoare muștar

Pentru că primăvara nu înseamnă doar soare și cald, cu siguranță că vei avea și invitații la evenimente seara când gradele sunt mai scăzute. O idee de luat în considerare ar fi o rochie de primăvară muștar: mâneci lungi și bufante, decolteu în V și volan încrețit în talie. Este un model care se potrivește atât pentru birou, cât și pentru întâlnirile de seară în oraș.

O poți vedea aici

Rochie neagră cu broderie elegantă pentru sezonul cald

Primăvara înseamnă, cel puțin în ritualurile românești, ii. Și pentru că cel mai probabil te-ai plictisit de jeanși și topuri, alege o rochie brodată în motive tradiționale. Am găsit o rochie neagră cu culori pastelate și în croială cloș. Mânecile sunt lungi și bufante dar nu țin de cald ca să încarce inutil. Are și un decolteu în V, iar la bust este căptușită și la bază rochia are tull.

Poți vedea detalii aici

Rochie cărămiziu cu imprimeuri și decolteu petrecut

Rochia asta a fost dragoste la prima vedere - ne-au plăcut combinațiile rafinate de culori și modelul cu imprimeu grafic în relief. Este o rochie specială de seară pentru primăvară, roz, cu detalii în nuanțe prăfuite - fusta este semicloș, iar în partea de sus are un decolteu petrecut.

O poți urmări aici



Foto homepage: MRProduction /Shutterstock