In calendarul crestin ortodox, in ziua de 5 mai este cinstita sfanta Mucenita Irina, fiind pomeniti in aceeasi zi si Sfintii Neofit, Gaie si Gaian. Fiindca este un nume foarte indragit si in tara noastra si nu putini sunt cei care poarta acest nume frumos si special, am vrut sa facem o incursiune in istoria si etimologia lui, dar si va prezentam pe scurt cine a fost Sfanta Irina care este celebrata pe 5 mai. Sfanta Irina a trait in secolul al IV-lea si a indurat multe patimi in numele lui Hristos. Se spune ca sfanta este una din cele 12 fecioare mucenite care au aparut in viziunea Sfantului Serafim din Sarov, dar s-a aratat totodata si calugaritei Eupraxia in 1831.

Se crede ca sfanta Irina vegheaza la mentinerea pacii si este invocata deopotriva in vremuri de pace, dar si de razboi, pentru mentinerea linistii interioare si a celei din lume. Se spune ca sfanta mijloceste in fata lui Dumnezeu pentru oameni, mangaie sufletele celor care ii cer sa se roage pentru ei, si ii ajuta pe cei care se roaga cu inima curata pentru casatorie si o casnicie fericita. Sfanta Irina este cunoscuta si indragita pentru puritatea sa, frumusetea sa interioara si exterioara, pentru intelepciunea sa, pentru ardoarea cu care credea in Dumnezeu si taria de nestavilit a credintei sale care s-a manifestat prin intermediul a nenumarator minuni. Grecii o considera si ocrotitoare a politistilor.

Cine a fost Irina din Maghedon

Istoricii spun ca Irina a fost fiica lui Liciniu, regele pagan al cetatii Maghedon, si se numea pe atunci Penelope. La implinirea varstei de 6 ani, fetita nespus de frumoasa si cuminte, a fost inchisa intr-un turn cu mai multe camere, construit in afara cetatii, avand alaturi de ea doar 13 fecioare si pe Caria (o batrana supraveghetoare a fetelor) si prezenta unui batran intelept pe nume Apelian. Tatal sau intentiona sa o tina acolo pana cand implinea varsta la care o putea casatori. Spera totodata, ca astfel, sa o fereasca si de influenta crestinismului care se raspandea din ce in ce mai mult si in Persia.

6 ani a stat fecioara in acel turn... Intr-o zi, in camera ei au intrat pe rand un porumbel ducand in ciocul sau o ramura de maslin, apoi un vultur care a lasat o cununa de flori pe masa si apoi a zburat afara, iar pe alta ferastruica a intrat un corb purtand in ciocul sau un sarpe mic. I l-a lasat pe masa si apoi a zburat afara. Apelian, crestin in ascuns, i-a explicat tinerei semnificatia acestor semne. Ramura de maslin insemna darul lui Dumnezeu pe care il va primi prin botez, cununa de flori era rasplata vesnica pe care o va lua in ceruri de la imparatul Hristos, iar sarpele inseamna necazurile si mahnirea prin care va trece in viata sa pamanteana.

Pana cand, intr-o noapte, in vis i s-a aratat un inger al lui Dumnezeu care a anuntat-o ca de acum incolo ea nu se va mai numi Penelone, ci Irina. “Vei fi multora scapare si adapostire si prin tine se vor mantui multe suflete, iar numele tau va fi mare in toata lumea”, i-a spus mesagerul Domnului.

Ulterior inteleptul Apelian i-a vorbit despre Hristos, cine este el, iar Irina a primit botezul intru crestinism de la insusi Sfantul Timotei, ucenicul Sfantului Apostol Pavel. A promis sa fie mireasa lui Hristos, inchinandu-si viata lui Dumnezeu, si a distrus toate statuile cu idoli la care se inchina tatal sau.

Faptul ca a trecut la crestinism l-a infuriat groaznic pe tatal ei care a dorit sa o supuna unor torturi groaznice, dar Sfanta a reusit sa il faca sa creada in puterea lui Dumnezeu prin minunile pe care le-a savarsit in acel moment. Imparatul si imparateasa s-au crestinat si ei ulterior, la fel si multi din popor, si s-au retras in turnul acela pentru a-l slavi pe Hristos. Mai tarziu, alti 4 imparati i-au supus trupul pamantesc unor chinuri inimaginabile: Sedechie, Savah, Numerian (si eparhul lui Numerian, Babodon) si Savorie. Sedechie a aruncat-o intr-o groapa cu serpi, vipere si alte taratoare, a incercat sa o taie cu fierastraul, a legat-o de roata morii pentru a fi sfaramata de piatra, dar Dumnezeu facea mari minuni prin ea si nimic nu parea a se putea atinge de trupul ei sfant.

Savah a dat porunca slujitorilor sai ca sfintei sa i se bata in talpi piroane ascutite de fier si sa poarte in spate un sac plin de nisip, dar trupul chinuit al sfintei s-a tamaduit in mod miraculos. Imparatul Numerian a aruncat-o in mijlocul a trei boi de arama incinsa, dar si de acolo Sfanta a iesit vie si neatinsa de foc. Imparatul Savorie, stapan peste Mesemvria, cetate a Traciei, a a poruncit ca Irina sa fie prinsa si ucisa cu sabia, sfanta fiind apoi ingropata in afara cetatii. Ingerul Domnului a inviat-o insa, iar sfanta a intrat din nou in cetate purtand in mainile sale o ramura de maslin. Vazand ca Dumnezeu a sculat-o din morti, imparatul cetatii Mesemvria si oamenii sai au cazut in genunchi, renuntand la zeii lor pagani si vrand sa fie botezati intru Hristos.

Sfanta Irina a mai stat in cetate inca 3 ani propovaduind celor care voiau sa auda si sa creada despre Dumnezeu si credinta in Hristos. Cand a ajuns in Efes insa, sfanta Irina si-a luat ramas bun de la Apelian si barbatii care il insoteau si le-a cerut ca mormantul in care se va duce sa fie acoperit de o piatra. Si-a facut semnul crucii si a intrat in mormant. Cand s-au intors peste 4 zile, barbatii nu au mai gasit trupul in mormant, Sfant se mutase cu totul la Domnul. Astazi, o parte din moastele Sfintei Irina se gasesc in manastirea Bronta din Insula Samos a Greciei, in manastirea Sf. Ioan Teologul din Patmos (tot Grecia) si in biserica Sf Vasile din Missouri.

Semnificatia numelui de Irina (si Irinel, Irineu, Irene, Irena, Erina, Arina etc)

Numele are origini grecesti, sunt de parere etimologii si provine din cuvantul Ειρήνη (Eirene) inseamnand “pace”, “armonie”. In mitologia greaca, Eirene o personifica pe zeita pacii, una dintre cele 3 Hore, zeite ale anotimpurilor si care aveau rolul de a ocroti inaltimile Olimpului, dar si natura de pe pamant. Eirene este fiica lui Zeus, zeul suprem, si a lui Themis. In reprezentarile sale sculpturale, Eirene era infatisata drept o femeie tanara si frumoasa ce avea aproape intotdeauna asupra sa cornul abundentei, un sceptru si un riton.

Numele de Irina era folosit des si in Imperiul Bizantin, fiind purtat chiar de o imparateasa bizantina din secolul al VIII-lea, Irina Ateniana, care a condus Bizantul intre anii 797 si 802. In populatiile vorbitoare de limba engleza, numele a inceput sa fie intrebuintat in mod frecvent abia in secolul al XIX-lea. Astazi, numele de Irina, in toate formele si variatiile sale, este folosit in multe tari, culturi si locuri ale lumii.

La Multi Ani tuturor celor care poarta numele de Irina sau Irinel sau unul din derivatele acestora!

