Pământul este casa noastră, a tuturor, dar cu toate acestea rădăcinile noastre sunt în țara în care ne-am născut (de altfel deloc întâmplător). De aici ne tragem seva și forța. Aici este locul în care ne reîncărcăm.

Pentru că se apropie ziua de 24 ianuarie, m-am gândit să împărtășesc cu tine motive pentru care România merită iubirea ta.

Cinci motive pentru care să iubești România

1. Peisajele desprinse din povești.

Niciunde în lume nu găsești în același loc și într-un perimetru geografic atât de restrâns toate formele geografice. Poți urca pe crestele munților după cum la fel de bine te poți scălda în apa mării. Poți face drumeții ușoare pe coline și încă te poți afunda în păduri dese. Poți admira unele dintre cele mai frumoase păsări și admira soarele ieșind in mare în Delta Dunării. Da, șoselele nu sunt cele mai prietenoase și uneori îți ia ore întregi să străbați distanțe mici. Insă depinde și de tine să îți planifici călătoria în așa fel încât să minimizezi acest inconvenient.



Foto: By aaltair /Shutterstock

2. Oportunitățile.

La prima vedere, a te naște într-o țară mică despre care nu se știe prea mult pare mai degrabă o piedică decât o oportunitate. Oportunitatea vine din faptul că această situație te obligă să îți depășești limitele și să devii cea mai bună în ceea ce faci dacă vrei să ai un impact în afara granițelor. Nu uita ca orice shimbare majoră reprezintă un minunat prilej de evoluție și de descoperire de sine.

3. Oamenii.

Poate că sunt încruntați și poate că nu zâmbesc întotdeauna, însă există o autenticitate a românilor pe care nu o regăsești la alte popoare din zona vestică. Românul este autentic în bucuria și tristețea sa, în felul în care spune un cuvânt de laudă și unul de ocară. Cumva, suntem încă ancorați în inimile noastre, ceea ce este mare lucru.

Foto: By pathdoc /Shutterstock

4. Bogăția spirituală.

Fără dimensiunea sa spirituală care ține de inimă și suflet, viața este mai săracă. Numeroși sunt cei care spun că România este un tărâm special și binecuvântat, cu o bogată încărcătură spirituală care ne atinge pe fiecare dintre noi fie că ne dăm seama sau nu.

5. Bogăția culturală.

România a dat valori nu doar în artă dar și în știință. Iar toate aceste lucruri stau la baza educației noastre. Deși cultura noastră nu este atât de populară în lume precum altele, avem un fundamenet solid pe care putem construi.

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Mitzo /Shutterstock

