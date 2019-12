Muzica folk romaneasca are un farmec inconfundabil si o profunzime de neegalat in exprimarea sentimentelor si a trairilor. Ea ne invaluie cu nuantele ei diverse si ne trece prin toate starile posibile. Va invitam sa ne lasam cuprinsi de spiritul sarbatorilor romanesti si sa ne lasam invaluiti in magia lor prin muzica folk romaneasca. Iata 10 melodii folk romanesti minunate, care ne amintesc de frumusetea Craciunului si a iernii, perfecte pentru a fi ascultate in aceste zile speciale.

In intampinarea Craciunului - Tatiana Stepa

Galbena gutuie - Nica Zaharia

Sfanta noapte de Craciun - Tatiana Stepa

Daca ninge vei gasi - Vasile Seicaru

Colind ceresc - Mircea Vintila

Floare De Ger - Grup Folk Clasic

Ajunul din copilarie - Nicu Alifantis

Un gand de iarna - Stefan Hrusca

Gerul

Visul Alb - KARMA

Foto fr si main: By Leonid Ikan /Shutterstock

Vizionare placuta