Prin aceasta mutare, Stay Fit Gym isi continua expansiunea inceputa la sfarsitul anului trecut, prin deschiderea celui de-al 4-lea centru, Stay Fit Gym Vitan. De asemenea, tranzactia este prima de acest fel in care nu este implicat liderul de piata al industriei de fitness romanesti. Astfel, Stay Fit Gym ajunge la al 2-lea centru deschis anul acesta si al treilea in mai putin de un an. Pana la sfarsitul lui 2022, reteaua de fitness isi propune sa ajunga la 15 centre deschide, in Romania.

La doar cateva luni de la deschiderea celui de-al 5-lea centru, Stay Fit Gym Cocor, in zona centrala a Bucurestiului, pasionatii de fitness si aerobic se pot bucura de facilitatile inca unui centru de fitness dotat la cele mai inalte standarde, Stay Fit Gym Liberty. In plus, pentru ca abonamentele sunt de tip network, actualii membri pot merge oricand sa se antreneze in Stay Fit Gym Liberty. De asemenea, abonatii Happy Gym, se vor bucura de extra beneficii: standarde ridicate in centrul lor preferat de antrenament, abonamentele de tip network si aplicatia de mobil, Stay Fit Gym.

Noul centru care va face parte din reteaua Stay Fit Gym va avea 1500 de metri patrati si va cuprinde o sala de forta dotata cu cele mai noi echipamente, un studio de aerobic modern, o sala de cycling, dar si vestiare individuale si sauna. Totodata, antrenorii care vor face parte din noua echipa sunt absolventi ai Stay Fit Academy, scoala de instructori de fitness si aerobic, parte a grupului Stay Fit Gym.

Pentru reamenajarea lui, noul centru va fi inchis in perioada 8 – 11 august, urmand ca luni, 12 august, sa aiba loc deschiderea oficiala. In ziua deschiderii, toti pasionatii de miscare sunt asteptati cu surprize din partea personalului Stay Fit Gym.

”Ne bucuram ca am realizat aceasta tranzactie, iar de acum Stay Fit Gym numara 6 centre de fitness, in tot Bucurestiul. Am inceput accelerat expansiunea grupului spre sfarsitul lui 2018, cand am deschis Stay Fit Gym Vitan, urmand ca, la inceputul lui 2019 sa deschidem Stay Fit Gym Cocor, in zona ultra centrala a orasului. Acum am preluat acest centru, intr-o zona pe care nu o acopeream, mai exact sectorul 5. Vom continua dezvoltarea brand-ului, pentru ca ne dorim sa le oferim iubitorilor de fitness si aerobic sansa sa se antreneze in cele mai moderne centre, la preturi rezonabile”, a declarat Alexandru Lascar, managing partner Stay Fit Gym.

Dincolo de dezvoltarea retelei, Stay Fit Gym pune accentul pe comunitate, #ComunitateaStayFit si pe faptul ca oamenii trebuie sa se antreneze asa cum sunt. Nu trebuie se simta timorati de faptul ca nu sunt in cea mai buna forma, atunci cand pasesc pentru prima oara intr-un centru de fitness. Multe persoane se confrunta cu #GymAnxiety – sau teama de a merge la sala, insa nu constientizeaza asta. Astfel, membri comunitatii, incepand de la antrenori, receptioneri, cat si abonati ai clubului, vin in sprijinul noilor veniti.

”Ceea ce Stay Fit Gym face diferit este faptul ca incearca sa dezvolte o comunitate, #ComunitateaStayFit, adica locul in care nimeni nu te judeca atunci cand mergi la sala. Multi dintre noi avem o usoara reticenta in a merge la sala, tocmai din cauza faptului ca ne este teama sa nu fim priviti diferit pentru ca nu suntem in forma perfecta sau ca nu avem cel mai nou echipament de antrenament. Prin pozitionarea noastra si prin sloganul ”Train The Way You Are” ii incurajam pe toti cei care vor sa ajunga la forma pe care si-o doresc sa vina la antrenament. Membrii comunitatii, cat si antrenorii Stay Fit Gym, vor fi alaturi de ei si-i vor integra rapid. Astfel, vor scapa rapid de #GymAnxiety sau teama de a merge la sala”, spune Marius Preodisteau, managing partner Stay Fit Gym.

Reteaua autohtona de fitness, Stay Fit Gym a luat nastere in 2012, prin deschiderea primului centru, Stay Fit Gym Titulescu. In prezent pune la dispozitie peste 6.000 metri patrati, sase centre de fitness si o comunitate care te ajuta sa te integrezi foarte usor, #ComunitateaStayFit.

Cu peste 5000 de abonati activi, Stay Fit Gym are in componeta Stay Fit Gym Cocor (Magazinul Cocor, etajul 3), Stay Fit Gym Pantelimon (Bulevardul Chisinau nr. 1), Stay Fit Gym Teiul Doamnei (Teiul Doamnei, nr. 35A), Stay Fit Gym Titulescu (Sos.Nicolae Titulescu, nr. 171), Stay Fit Gym Vitan (Str. Racari, nr. 57) si Stay Fit Gym Liberty (Liberty Center).

Toate abonamentele centrelor sunt de tip network, astfel ca fiecare abonat are acces in 6 centre de fitness ultramoderne, fara alte costuri suplimentare.

