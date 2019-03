Jaqui Tapp, face parte din echipa site-ului dedicat mămicilor, Mother.ly. Ea a scris o scrisoare deschisă dedicată mamei soțului ei, care nouă ne-a mers la inimă.

Către Mama mea Soacră,

Ți-am mai spus până acum și îți spun din nou că mă simt foarte norocoasă că îmi ești mama soacră. Mă simt foarte norocoasă că s-a întâmplat să mă îndrăgostesc de un bărbat ce a fost crescut într-o familie iubitoare și primitoare - una pe care acum sunt bine-cuvântată să o numesc și eu a mea.

Sunt în fiecare zi recunoscătoare pentru acest lucru și pentru suportul permanent pe care îl oferi familiei noastre. Sunt recunoscătoare pentru talentul tău de a alege hăinuțele pentru copilașul nostru.

Îți sunt recunoscătoare pentru toate discuțiile de la inimă-la-inimă pe care le avem împreună atunci când ne vizitezi și băieții au adormit. (Și da, e adevărat că noi femeile suntem mult mai deprivate de somn decât bărbații, indiferent de vârstă.)

Dar există un lucru pentru care îți mulțumesc și mai tare, pentru că acesta mi-a schimbat cursul vieții. Aș vrea să îți mulțumesc pentru modul cum ți-ai crescut fiul.

Până în momentul când l-am întâlnit, el era deja un tânăr independent și responsabil - și m-am îndrăgostit de el repede.

Cred că vechea maximă este adevărată: Poți să știi valoarea unui bărbat în funcție de cum își respectă mama. Și mereu am știut că fiul tău are o mare apreciere pentru tine.

Și știu acest lucru și din prisma albumelor de familie și pozelor sale din copilărie, a filmărilor de familie pe VHS și chiar din povestirile sale, știu că aveți o legătură specială. Și cred că toate acestea l-au modelat pentru a deveni bărbatul inimos de astăzi.

Îți mulțumesc că l-ai iubit, că ai crezut în el și că ai fost fundația care i-a permis să crească și să se dezvolte.

Foto: Shutterstock/ fizkes

Îți mulțumesc că ai crescut un fiu care poate să gândească, să simtă și să iubească cu inima deschisă. Modul lui de a mă accepta cu atâta ușurință m-a făcut să mă dezvolt și eu spre o înțelegere mai profundă a sinelui meu și să am respect pentru mine însămi.

Îți mulțumesc că ai crescut un fiu care este independent, responsabil și organizat. Și am învățat de la el despre productivitate și concentrare, în acești ani de când suntem împreună. Îmi amintesc și acum momentul când am văzut apartamentul lui de burlac și cât de impresionată eram de ordinea care sălășuia acolo, de modul cum își respecta spațiul. Iar acest lucru vorbea despre modul cum a fost crescut.

Îți mulțumesc că ai crescut un fiu, care la vestea faptului că am rămas însărcinată a reacționat cu putere și grație. E genul de bărbat care m-a ținut în brațe când am plâns șocată de apariția celor două liniuțe pe testul de gravidie. Este bărbatul care mi-a spus fără urmă de ezitare că acesta este cel mai frumos lucru care putea să ni se întâmple. Este genul de bărbat care mi-a arătat o putere de nezdruncinat în momentele când am avut cea mai mare nevoie.

Îți mulțumesc că ai crescut un fiu care s-a avântat în aventura gravidiei și a faptului de a deveni părinți alături de mine, fără să privească înapoi.

Foto: Pexels

Un bărbat care s-a uitat la documentare despre naștere și la interviuri despre această experiență, împreună cu mine.

Un bărbat care a luat cursurile de puericultură la fel de în serios ca și mine.

Îți mulțumesc că ai crescut un bărbat care a stat alături de mine în sala de naștere, care mi-a dat spațiu și care m-a ajutat să aduc pe lume pe fiul nostru.

Îți mulțumesc că ai crescut acest gen de bărbat căruia nu i-a fost frică să își țină în brațe copilul abia născut. Care mi l-a adus și mie în brațe, pentru a deveni astfel, o familie mai mare.

Îți mulțumesc că ai crescut un bărbat a cărui vocație este aceea de tată. Este în mod autentic un părinte egal. Nu îmi pot imagina să fiu mamă fără el - fără a-l avea alături și a ne bucura împreună de fiecare moment dar și de toate provocările acestei călătorii.

Îți sunt recunoscătoare fiindcă fiul tău poate să lase mândria la o parte și poate să vorbească la modul real cu mine despre tot felul de lucruri. Împreună cu el pot să am acele discuții în care ne uităm împreună la cum am abordat o situație și cum o putem îmbunătăți.

Abilitatea lui de a comunica cu mine la un nivel profund ne îmbunătățește ca părinți și se întâmplă acest lucru, cu fiecare conversație pe care o avem. Îți mulțumesc că ai crescut un bărbat care îmi trimite mesaje de încurajare dimineața, atunci când munca sau viață devin copleșitoare și când nu mai pot să văd lumină. E genul de bărbat care știe când e nevoie mai tare de brațele și de cuvintele sale.

Băiatul pe care l-ai crescut a devenit un bărbat puternic și iubitor. Un partener egal și care oferă suport și un tătic care este la alt nivel. Îți voi fi pentru totdeauna recunoscătoare pentru startul extraordinar pe care i l-ai oferit în viață și pentru modul cum dragostea ta i-a modelat ADN-ul, pentru povestea sa din copilărie ce i-a permis să devină bărbatul care este astăzi. Bărbatul pe care îl iubesc.

Cu recunoștință, îți promit că mereu îmi voi face și eu partea mea - și am să am grijă de băiețelul tău. Îți promit că îl voi sprijini așa cum el mă sprijină pe mine. Că voi crede în el, așa cum el crede în mine. Și îți promit că voi fi cea mai bună mamă, la rândul meu, pentru băiețelul nostru.

Și că îi dau toată inima mea, pentru totdeauna,

Cu dragoste și profundă recunoștință,

Nora ta,

Via Mother.ly

Foto homepage: Leandro Vendramini/ Pexels