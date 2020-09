Spre deosebire de machiajul de vara care mizeaza pe nuante mai vii sau din contra, nude, cat mai aproape de natural, machiajul de toamna se inspira de cele mai multe ori chiar din nuantele naturii in acest anotimp. Este mai sofisticat, mai distins, mai accentuat, parca chiar mai rafinat si misterios. Vom regasi de aceea in machiajul de toamna mult aramiu si cupru, atingeri de verde, roscat, mov, galben si portocaliu pe pleoape, straluciri metalice (atat pe buze, cat si pe pleoape), farduri maro si in mai toate nuantele pamantii, buze in nuante visinii, in rosu burgundy, bordeaux, in nuanta vinului sau chiar de un rosu pur, mai mult smokey eyes ca niciodata. Iata 20 de idei superbe si moderne de machiaj de toamna, pe care le poti incerca si tu daca consideri ca ti se potrivesc: