Chiar daca toate saloanele sunt inchise in aceasta perioada si probabil ne va fi foarte greu sau imposibil sa obtinem acasa aceste nuante de albastru, acest lucru nu ne impiedica sa visam un pic. Albastrul clasic a fost desemnat culoarea anului 2020 si se potriveste de minune si in par, cu atat mai mult cu cat ne duce cu gandul la profunzimea albastra a marii, la adancul cerului la inserat, la libertate, la non-conformism si visare. Parul albastru (sau suvitele de albastru) a exercitat intotdeauna o atractie aparte mai ales ca ne duce cu gandul la seducatoarele sirene. Asadar, ne infuzam putin spiritul cu un strop de albastru si poate, in viitorul apropiat, cand va fi posibil, un pic si parul :)? Foto fr si main: By Tanya Shatseva /Shutterstock