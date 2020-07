Pe 6 iulie 2020, compozitorul și dirijorul italian Ennio Morricone s-a stins din viață. A fost o veste nespus de tristă pentru cei care i-au îndrăgit compozițiile și spiritul genial, dar ne rămâne în continuare muzica sa sublimă care să ne aline sufletul. Considerat a fi o legendă a muzicii de film, Ennio Morricone a fost un artist extrem de profilic și versatil, opera sa incluzând coloane sonore și compoziții muzicale pentru mai mult de 500 de filme și seriale. Pe bună dreptate, compozitorul este cunoscut și recunoscut pentru originalitatea și vastitatea stilurilor muzicale abordate, dar și pentru sunetele inovatoare care au făcut din muzică sa una extraordinară.

Peste 70 din filmele pentru care a compus muzică sunt filme celebre sau care au câștigat premii importante, printre acestea dorind să amintim filmele realizate de regizorul Sergio Leone cu care a avut o colaborare frumoasă și îndelungată, Le Professionnel, Cinema Paradiso, Once upon a time in America, The Mission, The Untouchables, Mission to Mars, The Hateful Eight. Vor rămâne în istorie și în amintirea multora coloanele sonore nemuritoare realizate pentru filmele western “The good, the bad and the ugly” și “Once upon a time in the west”, cea pentru primul film fiind considerată a fi una din cele mai influente soundtrack-uri realizate vreodată. Cu siguranță, multora dintre noi inconfundabila coloană sonoră din serialul italian La Piovra încă trezește emoții și nostalgii…

Ennio Morricone a compus muzică și pentru regizori celebri precum Quentin Tarantino, Oliver Stone, Roman Polanski, Bernardo Bertolucci, John Carpenter sau Brian De Palma, dar și pentru artiști precum Andrea Bocelli, Zucchero sau Mina, pentru radio, teatru sau artiști pop.

În 2007 îi este înmânat un premiu de onoare din partea Academiei Americane de Film pentru “contribuțiile sale magnifice și cu multiple fațete în arta muzicii de film”. Maestrul a primit numeroase premii pentru realizările sale, iar în 2016 îi este înmânat și premiul Oscar pentru coloana sonoră din filmul lui Quentin Tarantino, The Hateful Eight.

Vă lăsăm în continuare să vă lăsati purtați de muzica absolută a lui Ennio Morriconi și de sunetele desăvârșite pe care le-a creat. Ne-a fost greu să realizăm un top obiectiv al compozițiilor sale muzicale având în vedere opera sa imensă, dar vă lăsăm în compania unora dintre cele mai cunoscute și îndrăgite compoziții ale lui Ennio Morricone.

Îți mulțumim, maestre, pentru toată muzica magnifică pe care ne-ai dăruit-o!

Top 10 Compoziții muzicale sublime realizate de Ennio Morricone

Ennio Morricone - Chi Mai (din filmul Maddalena)

Ennio Morricone - Le vent, le cri

Ennio Morricone - For Love One Can Die

Ennio Morricone - La califfa

Ennio Morricone - The Ecstasy of Gold (1966)

Ennio Morricone - 'Mille Echi' (La Piovra)

Ennio Morricone - Soundtrack "The Good, The Bad And The Ugly"

Ennio Morricone - L'Ultima Diligenza per Red Rock

Ennio Morricone - Tema muzicala din filmul "The Mission"

Ennio Morricone - Once upon a time in the West

Foto fr si main: By 18percentgrey /Shutterstock