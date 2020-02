Comunicat de presa

Cele mai inteligente nu se opresc aici: ne înfioară, dar ne și pun pe gânduri, dezgropând straturi nebănuite ale naturii umane. Little Joe (Micul Joe) este acea specie rară de film fantastic – cu inflexiuni SF și horror – ce prinde și la publicul de gen și la cei ce doresc cinema de autor, cu ambiții. Faptul că este și una dintre cele mai stilizate pelicule ale momentului, o transformă într-o vizionare obligatorie pentru amatorii de frisoane inteligente și de valuri de plăcere vizuală.

Alice, mamă singură, este o foarte dedicată fitogeneticiană, angajată într-o companie specializată în dezvoltarea unor specii noi de plante. Prin inginerie genetică, Alice a conceput o floare purpurie cu totul deosebită, nu doar datorită frumuseții ei, ci și valorii terapeutice. Dacă e ținută la temperatura ideală, hrănită conform instrucțiunilor și dacă i se vorbește constant, planta își face fericit proprietarul. Deși politica internă a companiei o interzice, Alice își ia acasă un exemplar și i-l oferă cadou fiului ei, Joe. O botează împreună „Little Joe”. Însă pe măsură ce floarea lor crește, cresc și suspiciunile lui Alice că noua sa creație nu e chiar atât de inofensivă pe cât o sugerează numele de alint.

Regizoarea austriacă Jessica Hausner a devenit „copilul minune” al cinema-ului austriac după ce a primit în 1999, chiar cu filmul de absolvire, o mențiune specială din partea juriului Cinéfondation. Festivalul de la Cannes i-a selectat trei lungmetraje Lovely Rita (2001), Hotel (2004) și Amour Fou pentru secțiunea Un Certain Regard. Toate trei sunt mărturia acuității sale regizorale și a refuzului de-a face compromisuri artistice. Little Joe (Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină pentru Emily Beecham, Cannes 2019) este prima ei participare în Competiția oficială. De atunci, Little Joe (Micul Joe) s-a transformat într-un favorit al „circuitului festivalier”, strângând nominalizări și premii.

Hausner n-a făcut niciodată același film, iar această ambiție artistică o singularizează printre autorii europeni. Dar chiar și pentru o carieră imprevizibilă ca a cineastei, Little Joe (Micul Joe) suprinde: este un comentariu clinic, stilizat, pe marginea vanității umane și a fericirii ca marfă. Într-o lume obsedată de goana vană după fericire și despre îmbunătățirile genetice, pelicula spune o poveste modernă: o sclipitoare creatoare de plante bănuiește că ultima sa creație, o floare cu un miros ce-i face pe oameni fericiți, le modifică subtil personalitatea celor care-i inspiră polenul. „Interpretările sunt calibrate cu un grad sau două mai departe de realitate. Îndrăzneț de sintetic în abordare, iată un film care, de la paleta coloristică la interpretare, sfidează etichetele. Pentru cei care preferă un cinema aventuros, povestea ar trebui să exercite un farmec la fel de hipnotic precum planta modificată genetic” scrie Screen Daily.

Dincolo de festinul vizual ce evocă estetica unor filme SF clasice ale anilor ‘70 (printre care și ultra-cultisimul The Invasion of Body Snatchers), mustesc teme bogate ca frica de lucruri inanimate, mitul femeii nebune, spaima de-a pierde copiii, workaholismul și competitivitatea extremă a lumii corporatiste, panta alunecasă a modificărilor genetice, antagonistul „banal”, omniprezent în casele noastre ce capătă, brusc, puteri malefice. Planta, seducătoare, dar și otrăvitoare (la fel ca și fixația contemporană pentru fericirea cu orice preț sau, mai precis, cu cel al dependenței de antidepresive) este un simptom explicit al unei angoase generalizate.

Acest horror hipnotic, inclasabil, cu atmosferă stranie, „zombificată”, amplificată de imaginea alienantă a lui Martin Gschlacht și de coloana sonoră excentrică a lui Teiji Ito și Markus Binderadds, te înfioară, te captivează și ți se insinuează încet, dar sigur, în minte ca niciun alt film recent. Vă puteți convinge de acest lucru, începând cu data de 6 martie 2020, când pelicula va rula pe ecranele românești, distribuită de Voodoo Films.

Little Joe (Micul Joe) va fi lansat în România de Voodoo Films începând cu 6 martie și va putea fi văzut în București, Bistrița, Iași, Suceava, Timișoara, Cluj Napoca, Piatra Neamț, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Vaslui, Lugoj, Pitești, Ploiești, Târgu Mureș, Slobozia.