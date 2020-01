Comunicat de presă

Pe 7 și 8 februarie, la Circul Metropolitan din București, World Arts Production prezintă publicului producția DISNEY IN CONCERT - MAGICAL MUSIC FROM THE MOVIES. Din distribuția spectacolului fac parte personalități ale scenei românești precum Felicia Filip și Sanda Ladoși.

În cadrul evenimentului, care se bucură de o regie specială (zboruri, efecte speciale, lumini performante, proiecții inedite), spectatorii se vor putea bucura de întâlnirea cu muzica celebră a desenelor animate și a filmelor simbol pentru generații întregi - LION KING, MARY POPPINS, ALADDIN, FROZEN, CARTEA JIUNGLEI, FRUMOASA ȘI BESTIA, COCOȘATUL DIN NOTRE DAME, PIRAȚII DIN CARAIBE și MICA SIRENĂ.

Disney in Concert – Magical Music From The Movies va aduce la București muzica faimoasă a copilăriei interpretată de una dintre cele mai de succes orchestre ale capitalei, Orchestra Simfonică București dirijată de Alexandru Ilie și întregită cu imagini din filmele consacrate. Acestea vor fi prezentate la dimensiuni impresionante, de sute de metri, însoțite de efecte speciale spectaculoase, produse de peste 80 de dispozitive performante și un ecran de proiecție de 360 de grade.

„Chiar dacă se numește Disney in Concert, evenimentul de la începutul lunii februarie este un adevărat spectacol. Vom aduce pe piața bucureşteană un nou concept de producție artistică, în cadrul căruia copilul, dar și părintele vor evada într-o lume fantastică. Echipa de artiști este una de top, iar repertoriul este unul de vis!” – a declarat Emil Pantelimon, regizorul spectacolului.

Evenimentul va fi desăvârșit de unele dintre cele mai bune voci ale momentului, precum și de momente coregrafice uimitoare. Organizatorii anunță întâlnirea cu artiști precum Felicia Filip, Sanda Ladoși, Oana Șerban, Andreea Iftimescu, Andrei Mihalcea, Radu Ion, Bogdan Podlovski, Daniela Cârstea și Andrei Petre. Regia producției Disney in Concert – Magical Music From The Movies 2019 este semnată de Emil Pantelimon, iar coregrafia de către Andreea Soare.

Cel mai important concert al acestui început de an, din capitală, Disney in Concert – Magical Music From The Movies se adresează tuturor iubitorilor muzicii, artelor spectacolului și, mai ales, celor care vor să retrăiască atmosfera magică a universului Diney. Vârsta minimă recomandată pentru spectacol este de 3 ani. Biletele pot fi achiziționate din rețeaua bilete.ro și au prețuri cuprinse între 50 și 200 de lei.

