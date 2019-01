Produs de Studiourile de Animație Walt Disney, „Ralph rupe netu'”, o continuare a filmului „Ralph strică tot”, lansat în 2012, reia povestea antipaticului Ralph și a prietenei sale Vanellope von Schweetz, care, de data aceasta, se aventurează dincolo de domeniul video al lui Litwak în marea lume necartografiată a internetului. Aici îi așteaptă aventuri deopotrivă extraordinare și copleșitoare, din care cei doi vor avea numai de învățat.

Filmul „Ralph Breaks The Internet: Wreck-It Ralph 2 / Ralph rupe netu’: Ralph strică tot 2” este distribuit de Forum Film România şi are premiera în cinematografe pe 4 ianuarie 2019, în variantă subtitrată și dublată.

„Ralph și Vanellope sunt imperfecți și îi iubim tocmai pentru defectele lor. Prietenia lor este atât de autentică, iar chimia dintre ei atât de vie, încât – sunt convins – toată lumea voia să știe ce mai pun la cale”, afirmă regizorul Rich Moore, care s-a ocupat de primul film din serie. De data aceasta, el i-a predat ștafeta scenaristului Phil Johnston, care joacă rol dublu, și de scenarist, și de regizor.

„Ralph și Vanellope nu se știau de prea multă vreme și au reușit să devină buni prieteni, iar acesta e unul dintre motivele pentru care îi iubim. În plus, cu toții am simțit că povestea lor nu se încheiase și că îi așteptau noi aventuri, mai ales pe Vanellope, care începe să se facă și mai remarcată în acest film”, spune Johnston.

Marile așteptări

În weekendul de lansare din noiembrie 2012, „Ralph rupe netu'” a adunat cele mai multe încasări dintre toate producțiile Studiourilor de Animație Walt Disney până la acea vreme. Primul film a cules și numeroase premii, fiind una dintre cele mai populare animații ale marelui ecran. „Cred că oamenilor le-a plăcut foarte mult faptul că am ieșit din tiparele filmelor Disney, am împins granițele cât de mult am putut și, deși este o producție Disney, filmul se bucură de o atmosferă modernă, cu nuanțe retro”, spune producătorul Clark Spencer.

Continuarea acestui film se lansează pe un fond ridicat de așteptări din partea fanilor. „Primul film îi face pe oameni să râdă, dar are și o latură profundă, redată de provocările emoționale prin care trec Ralph și Vanellope. E un pretext minunat pentru a explora realitatea emoțiilor care însoțesc o prietenie”, spune Johnston.

În noua poveste, pe lângă noile provocări din relația celor doi, descoperim și marea lume a internetului, care nu e doar enormă, ci și „foarte bogată în personaje și locuri”, după cum afirmă Moore. „Acesta e cel mai complex film de animație la care am lucrat vreodată, din punctul de vedere al personajelor, designului și al locațiilor”, mai spune el.

Coloana sonoră a filmului îi aparține celebrei trupe Imagine Dragons, deținătoare a unui premiu Grammy. Imagine Dragons a compus o piesă originală – „Zero” – special pentru această producție, solistul Dan Reynolds afirmând că temele emoționale ale filmului se reflectă în noul cântec.

SINOPSIS

În noua producție de animație „Ralph rupe netu' ”, încurcă-lume Ralph lasă în urmă jocurile video ale domnului Litwak, pentru a se aventura în lumea necartografiată, neîngrădită și incitantă a internetului, care ar putea sau nu să supraviețuiască ravagiilor provocate de Ralph. Ralph (vocea lui John C. Reilly), cunoscutul personaj negativ de joc video, împreună cu Vanellope von Schweetz (vocea lui Sarah Silverman), neadaptata sa prietenă, trebuie să riște totul, navigând prin lumea internetului, în căutarea unei piese de schimb, care să salveze Sugar Rush, jocul video al Vanellopei.

Vârâți până peste cap în situații pe care nu le înțeleg, Ralph și Vanellope ajung să se bazeze pe cetățenii internetului – netățenii – ca să-i ajute să-și găsească drumul, inclusiv pe un antreprenor al unui website, pe nume Yesss (vocea lui Taraji P. Henson), care e algoritmul de bază, inima și sufletul site-ului de tendințe „Buzztube.”

Distribuția este completată de alți actori celebri, precum Gal Gadot (Shank), Jack McBrayer (Fix-It Felix Jr.), Jane Lynch (Sergeant Calhoun) și Alan Tudyk (KnowsMore).

