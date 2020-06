Comunicat de presă

“Bucharest City Tour, A Trip with Sonia” este o carte pentru copii scrisă în limba engleză, a uneia dintre cele mai tinere autoare din România, Sonia Marta, care la numai 12 ani este deja la a treia sa experiență editorială.

Pe parcursul cărții puteți urmări călătoria a trei prietene ce merg în excursie cu școala cu Bucharest City Tour, descoperind multe monumente pe traseu, învățând lucruri noi despre unele dintre cele mai frumoase obiective turistice pe care Bucureștiul vi le poate oferi. Învățând acum online, acasă, Sonia a avut timp să finalizeze acest proiect și s-a decis să meargă chiar mai departe și să susțină Fundația Comunitară București. În acest fel ea dorește ca peste ani, când se va gândi la această perioadă, să își aducă aminte că întotdeauna o situație dificilă poate să aducă ceva bun, dacă ești creativ.

“Bucharest City Tour, A Trip with Sonia” susține Fondul de Urgență constituit de Fundația Comunitară București pentru persoanele și comunitățile ce sunt vulnerabile datorită pandemiei COVID-19, donând 10% din profit.

Pe lângă ajutorul necesar pentru spitale, este nevoie și de susținerea persoanelor în vârstă sau a familiilor vulnerabile. Fondul acoperă produse de igienă și sanitare, medicamente pentru bolile cronice, îngrijirea corespunzătoare în adăposturile permanente sau temporare sau alte produse de protecție împotriva contaminării cu virusul COVID-19.

Sonia Marta a fost implicată în diferite proiecte de strângere de fonduri pentru diferite ONG-uri la școala la care studiază, International British School of Bucharest, și speră să reușească de această dată să aibă un impact mai mare, proiectul având ca susținători artiști din întreaga lume. Ea invită românii dar și străinii să se alăture acestei inițiative, astfel încât mesajul ei să ajungă la cât mai multe persoane, descoperind în același timp și obiectivele turistice și culturale minunate pe care le puteți vizita în București. Acesta nu este doar un proiect despre București, ci și unul pentru București.

Marinela Cojocaru – UK, Pierre Maubouche – Franța, Tyler Hyrchuk – Canada, Lina Sinuan – Singapore, Yukiko Fujimura – Japonia, Julie Fogerson – US, Romy Hooper – Noua Zeelandă, Aysel Salmanova – Azerbaidjan și Luca Massaroli – Italia s-au alăturat acestei inițiative și susțin cauza propusă. Astfel, oriunde în lume, profesorii de limba engleză pot organiza o lecție interactivă despre București.

“Sonia este o domnișoară foarte deșteaptă, creativă și pe care o îndrăgești imediat ce o cunoști. În zilele acestea, când copiii petrec cel mai mult timp cu jocurile video sau vizitează mall-urile, ea citește cărți, se bucură de operă și scrie. Și scrie chiar extraordinar! Cred că visul ei – acela de a deveni o scriitoare de succes – se va realiza foarte curând. Cu siguranță multe familii se vor alătura excursiei sale și vor descoperi sau chiar redescoperi cu încântare Bucureștiul și obiectivele turistice propuse de ea, așa cum și ea s-a bucurat de ele vizitându-le cu prietenii, cu familia sau cu colegii de la școală.” spune Oana Ionașcu, redactorul cărții.

Sonia Marta este o fetiță plină de energie, foarte creativă și dedicată pasiunilor sale: scrisul și cititul. Talentul scriitoricesc l-a descoperit la clubul de lectură de la International British School of Bucharest, unde este elevă de la vârsta de 4 ani. Întâlnirile organizate la școală cu scriitori români și străini au fascinat-o de mică, făcând-o să își dorească, la rândul ei, să poată inspira alți copii.

A publicat prima sa carte la vârsta de 10 ani, pe 1 iunie 2018. De atunci, a organizat sesiuni de lectură cu peste 1000 de copii la grădinițe și școli din București pentru a putea discuta despre scriere și poezii cu aceștia, dar și pentru a promova cititul și importanța acestui act în formarea identitară și în creșterea încrederii în sine. Acum scrie în limba engleză, a publicat The Rapping Astronaut în Aprilie 2020 și are multe alte proiecte în lucru, scriind lunar și pentru revista The International Voice, revista școlii International British School of Bucharest. Activitățile ei preferate în timpul liber sunt lectura, scrisul, și pe lângă acestea călătoriile, îi place să gătească și să vizioneze filme. Este foarte recunoscatoare profesorilor ei de la IBSB care au susținut-o de mică, ea având deja 8 ani în această comunitate internațională care a format-o.