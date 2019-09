Daca vei tine cont de sfaturile din articol, te poti organiza mai bine si vei face economii importante.

Siguranta, primul tau obiectiv

Atunci cand cumperi casa de la cineva, e bine sa-i schimbi incuietorile. Mai mult ca sigur, fostii proprietari au lasat un rand de chei la niste vecini, prieteni sau rude si n-ai vrea sa te trezesti cu musafiri nedoriti. Cea mai simpla si ieftina metoda este sa schimbi butucul de la intrare.

Vei avea nevoie si de un sistem de supraveghere video, pentru a te simti mai confortabil. Este mai ieftin decat te-ai fi asteptat si vei putea sa vezi tot timpul ce se intampla in jurul casei tale si daca cei dragi sunt sau nu in siguranta.

Gradinaritul nu va mai fi doar o pasiune

Probabil ca atunci cand te-ai hotarat sa te muti la casa, te-ai gandit ca vei putea avea in sfarsit si gradina mult visata. Pentru a o intretine, trebuie sa-i acorzi atentie. Va fi munca, nu doar hobby. Si daca nu ai de gand sa iti angajezi un gradinar, va trebui sa iti cumperi in primul rand o masina de tuns iarba.

Vei avea nevoie si de un spatiu in care sa iti depozitezi uneltele pentru gradinarit, dar si pe cele pe care le vei folosi pentru mici reparatii. Asadar, iti va trebui o mica magazie in care sa ai urmatoarele unelte:

⦁ Ciocan

⦁ Set de surubelnite si chei

⦁ Fierastrau

⦁ Cleste

⦁ Cheie franceza

⦁ Bormasina

⦁ Ruleta de masurat

⦁ Pensule de diferite mărimi

⦁ Furtun

⦁ Galeata de zugravit

⦁ Lopata (si lopata pentru zapada)

Iar lista poate continua la nesfarsit, dar, in prima faza, acestea vor fi uneltele de care vei avea nevoie.

Ai suficient spatiu si pentru un animal de companie

Daca atunci cand locuiai la apartament nu iti venea sa iti iei caine sau pisica, la casa lucrurile stau cu totul altfel. Acum, ai spatiu suficient pentru prietenii cu blanita. In loc sa cumperi unul, poti lua in calcul adoptia. Anunturi vei gasi peste tot, iar, in plus, vei avea si satisfactia de a fi salvat o viata. Nu iti ramane decat sa iti alegi noul membru al familiei si sa incepi sa ai grija de el.

Speram ca sfaturile noastre sa te inspire si sa te bucuri de noua ta locuinta.

Sursa foto: Photo by Binyamin Mellish from Pexels