5 avantaje reale ale constructiilor care implica case de lemn

Constructia ce are in vedere o casa de lemn a inceput sa cunoasca din ce in ce mai mult interes mai ales din partea persoanelor care isi doresc o locuinta deosebita, care sa respecte intocmai norme de eficienta, respectiv de calitate si estetica.

O abordare de acest gen trebuie sa cunoasca o serie de informatii care pot ulterior, sa conduca catre decizia de a lua in calcul sau nu un astfel de proiect. Asadar, contactarea unui specialist in domeniul constructiilor este o conditie esentiala deoarece el este in masura de a furniza cele mai corecte sugestii cu privire la etapele care presupun acest tip de locuinta.

Constructii numai bune pentru zonele rezidentiale, dar si pentru pensiuni turistice, casele de lemn detin numeroase avantaje atat din punct de vedere financiar cat si functional, dupa cum urmeaza mai jos:

Lucrarile de executie se efectueaza extrem de rapid

Spre deosebire de alte constructii, cum ar fi cele de caramida sau de BCA, casele de lemn reprezinta o varianta mult mai rapida. Cu o mare traditie in anumite parti din tara noastra, acest tip de constructii si-au schimbat aspectul de-a lungul timpului si au cunoscut o serie de imbunatatiri majore.

Photo by Headway on Unsplash

In plus, constructiile se pot ridica si pe terenuri disponibile cu mai putin metri patrati si desigur, cel mai important avantaj este constituit de faptul ca timpul de executie este unul redus (de pana la o luna-doua).

Pretul este la jumatate comparativ cu altele

Lemnul este un material cu care se construieste si se lucreaza mai mult simplu. Daca persoana care doreste acest tip de locuinta detine materialul, atunci costurile cu siguranta sunt mult mai mici, dar daca are alte specificatii sau dorinte mai speciale pretul creste proportional.

Chiar daca in general, se cunoaste faptul ca o casa realizata din lemn este mai ieftina decat una de ciment spre exemplu, atentie, pretul poate suferi modificari cu mult peste costurile realizarii unei case in sistem clasic si conventional.

Prezinta rezistenta in caz de cutremur

Desi foarte multe persaone sunt destul de sceptice cu privire la structura de rezistenta a unei case de lemn, ei bine, aceasta este sigura si in caz de cutremur (daca este realizata corect).

Este important de precizat ca in cazul unei case din barne de lemn, structura nu permite foarte multe adaptari si compartimentari diferentiate, dar ea prezinta rezistenta in eventualitatea unui cutremur.

Lemnul este un bun izolator termic

Lemnul are o consistenta aerata, prin urmare este materialul care permite ca iarna temperatura din casa sa se pastreze constant, iar vara aerul sa fie placut, lipsit de umiditate (daca este tratat corespunzator). Asadar, el trebuie tratat impotriva mucegaiurilor si a cariilor ce pot aparea in timp, respectiv ignifugat (rezistenta la ardere) si hidrofugat (rezistenta la absorbtia apei).

O casa de lemn bifeaza standarde de confort si ecologice

Pe langa un aspect estetic si functional, o casa de lemn bine realizata are un confort sporit si respecta si anumite norme eco. Pentru o rezistenta cat mai durabila, lemnul trebuie sa fie de calitate, iar toate procesele, etapele de constructie sa fie urmarite intocmai.

Mai mult decat atat, acest tip de proiecte de lemn se adapteaza destul de usor pe terenul clientului.