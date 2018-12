Ai o firmă mică? Ce cadouri de Sărbători le poți face angajaților pentru a le arăta că le apreciezi munca

Angajații sunt cei care fac diferența dintre o afacere de succes și una care abia se menține pe linia de plutire. Dacă angajații sunt buni la ceea ce fac și se simt motivați și apreciați de patron vor munci cu spor și nivelul lor de productivitate va crește.

Pentru că tu ești șefa firmei, este datoria ta să găsești metode prin care să le arăți angajaților că apreciezi munca pe care o fac pentru tine, iar perioada sărbătorilor este ideală pentru recompensarea angajaților. Mai jos vei găsi câteva idei de cadouri utile pe placul fiecărui angajat.

1. O zi liberă în apropierea sărbătorilor

La fel ca tine, angajații sunt foarte ocupaţi în perioada sărbătorilor, trebuie să găsească cadoul perfect pentru toți prietenii, să facă curățenia de Crăciun și să gătească îndeajuns de multă mâncare pentru toată familia, plus invitații la masa de Crăciun.

Când ai însă un job cu normă întreagă, poate fi greu să înghesui toate aceste lucruri în timpul scurt rămas după o zi de muncă. Îi poți face fericiți pe angajați dăruindu-le o zi liberă în apropierea sărbătorilor, poate chiar pe 24, în care să se ocupe de familia lor.

2. Vouchere de vacanță

Vacanțele sunt perioadele cele mai așteptate din an de către angajați. Sunt momentele potrivite ca să își reîncarce bateriile și să petreacă timp de calitate cu familia și prietenii. O soluție la îndemână este să le oferi vouchere de vacanță, pe care le pot folosi oricând doresc, în următoarele 12 luni.

Voucherele de la Sodexo pot fi folosite de angajați pentru plata cazării, meselor și transportului și au marele avantaj că sunt considerate cheltuieli deductibile în limita a maxim 8.700 de lei (şase salarii minim brute) per angajat per an fiscal. Cu siguranță, angajații îți vor fi recunoscători și se vor întoarce relaxați și cu forțe proaspete de muncă.

3. Transport gratuit pe perioada iernii

Un aspect care dă bătăi de cap multor angajați este naveta zilnică, în special în orașele aglomerate, unde poate dura chiar și o oră să ajungi dimineața la muncă. Cele mai apreciate cadouri sunt cele utile. Ce poate fi mai util decât plata unui mijloc de transport, pe care angajații îl folosesc zilnic?

Dacă afacerea ta e în București, le poți cumpăra abonamente la metrou, cel mai rapid mod de a călători în acest moment. Dacă nu, optează pentru un abonament la autobuz și chiar bilete de tren pentru cei care nu locuiesc în oraș. Mai poți deconta și benzina, dacă sunt mai mulți angajați care stau în aceeași zonă și se organizează să vină cu o singură mașină spre muncă.

4. Abonamente la cinema sau teatru

Mersul la film sau la teatru a rămas și în zilele noastre una din cele mai populare forme de relaxare și socializare. Așa că dacă îți dorești angajați fericiți și mulțumiți, le poți dărui un abonament la cinema sau teatru.

Astfel, poți încuraja și socializarea între angajați. Când vor merge la spectacole împreună, vor avea ocazia să se cunoască mai bine, se vor naște prietenii și vor lucra mai bine în echipă. Nevoile principale ale omului includ hrană, adăpost, siguranță, dar și nevoia de a aparține unei comunităţi. Pentru ca angajații să simtă acest lucru, trebuie să formeze relații de încredere cu cei care muncesc. Astfel, așa cum este menționat în cartea The Happiness Advantage, aceștia vor fi mai puțin stresați și mai productivi.

5. Cursuri de dezvoltare personală

Cursurile pot fi urmate online sau în cadrul unor workshopuri, important este să fie în domenii de care angajații sunt interesați. Ajută-i să își descopere pasiunile, cum ar fi gătitul, pictatul sau cusutul. Dacă angajatul are un hobby care îl face să se simtă împlinit, va fi mai mulțumit cu jobul său.

Orice angajat bun se află într-un proces continuu de învățare și este mereu curios să afle lucruri noi, care îl pot ajuta să avanseze. Pentru că și tu, ca șefă, îți dorești să ai angajați cât mai pricepuți, le poți face cadou cursuri de dezvoltare în domenii precum public speaking sau marketing.

Atunci când alegi un cadou de sărbători pentru angajați, este important să alegi unul util, care să le satisfacă o nevoie și să îi facă să se simtă apreciați. Oferirea de cadouri angajaților în perioada sărbătorilor este unul din lucrurile pe care orice angajator ar trebui să le aibă în vedere, mai ales că are un impact pozitiv asupra moralului și productivității întregii echipe.

Sursă foto: Shutterstock