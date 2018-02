Minti stralucite - campanie pentru descoperirea copiilor supradotati

Comunicat de presa

Centrul Gifted Education a inceput programul de parteneriat cu scolile si liceele din Bucuresti pentru a descoperi copiii si tinerii supradotati cu varste cuprinse intre 5 si 18 ani. Campania se deruleaza prin site-ul www.mintistralucite.ro, care ofera o testare nationala predictiva a inteligentei oricarui copil.

Prin aceste testari nationale, care se desfasoara in mediul online, Romania va putea avea o situatie clara asupra tinerilor cu abilitati inalte, astfel incat sa isi poata recalibra politica educationala si in functie de acest factor foarte important.

Campania este cu atat mai importanta, cu cat numarul copiilor supradotati, care nu stiu ca au abilitati inalte, ajunge la 200.000 si se coreleaza direct si imediat cu respectarea Legii 17/2007, care prevede educatia copiilor si tinerilor cu potential inalt si cu nevoia educatiei diferentiate si a unor politici educationale care sa sustinta valorificarea potentialului inalt al acestor copii, conform Recomandarii 1248/1994 a Parlamentului European.

Peste 200.000 de copii supradotati in Romania

In Romania sunt peste 200.000 de copii cu abilitati inalte, sub 15 ani, insa acestia sunt marginalizati de catre colegi sau profesori, si raman neintelesi de mediul social. Dramatic este faptul ca 97% dintre acesti copii supradotati se pierd inutil an de an, ajungand sa abandoneze scoala, sa nu isi gaseasca locul in societate, sa sufere de depresie, anxietate, alienare, sau chiar sa comita fapte antisociale. Potrivit specialistilor, copiii supradotati au nevoie sa urmeze o educatie diferentiata, sa fie instruiti intr-un mediu diferentiat, special conceput pentru ei, pentru a le putea valorifica potentialul ridicat.

In ultimii 8 ani, Centrul Gifted Education din Bucuresti a aplicat teste validate international pe un numar mai mare de 2.000 de copii din scolile romanesti, iar statistic vorbind, mai mult de jumatate din acei copii se incadreaza in categoria “supradotati”, cu un IQ de peste 130.

Cum te poti implica?

Organizatorii campaniei “Minti Stralucite” au pregatit un KIT de lucru, care va fi pus la dispozitia scolilor partenere din Bucuresti, dar si parintilor, pentru a afla cum pot descoperi un copil supradotat. Pe langa modalitatile practice de a descoperi un copil supradotat, KIT-ul va cuprinde informatii despre nevoilor acestora, rolul parintilor, tipurile optime de abordari pentru aceasta categorie cu nevoi speciale, cadrul legislativ cu privire la educatia diferentiata (Legea 17/2007, Legea 1/2011, sectiunea 14) si informatii specifice despre Testarea Nationala Screening Online a Inteligentei.

„Scopul ultim al campaniei noastre este ca, pornind de la Bucuresti, fiecare scoala din tara sa aiba cadre didactice capabile sa stie cum sa descopere copiii supradotati si care este actiunea justa pe care o pot lua scolile atunci cand este descoperit “un nou copil supradotat” in scoala. Acest program are o valoare considerabila din punct de vedere al viziunii pentru Romania si, bineinteles, pentru toti cei implicati. Un astfel de proiect este atat de necesar in acest moment si necesita o mare cantitate de pozitivitate, o munca intensa si promovarea unor bune relatii intre institutii. Speram ca, in timp, vom descoperi chiar si cel mai indepartat copil supradotat, in cel mai mic catun, astfel incat sa poata obtine ceea ce are nevoie pentru o educatie adecvata. Mai presus de toate, vrem sa dam uneltele scolilor, cadrelor didactice si parintilor sa ii descopere pe toti cei 200.000 de copii supradotati din Romania”, declara Aura Bayhan, coordonatorul campaniei “Minti Stralucite”.

Campania “Minti Stralucite” are ca Ambasador Gifted Education pe Diana Petre, de 11 ani, anuntata oficial ca speaker la TEDx Targu Mures. A castigat, in anul 2015, bursa de “public speaking” oferita de catre Centrul Gifted Education pentru copii supradotati. Diana doreste ca toti copiii supradotati sa fie descoperiti, intelesi si ajutati sa isi implineasca potentialul.

Pentru mai multe detalii despre campanie, accesati www.giftededu.ro/campanie sau www.mintistralucite.ro/campanie.