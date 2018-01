Dalai Lama: Secretul fericirii este cat se poate de simplu si este urmatorul...

Acum, la inceput de an, sa ne setam mintile si inimile pe o vibratie pozitiva si sa ne deschidem catre fericire, iubire, abundenta, catre noi insine si catre ceilalti. Dalai Lama ne ofera cateva sfaturi pretioase despre cum putem fi fericiti si cum ne putem gasi linistea si impacarea in vietile noastre. Secretul fericirii, spune maestrul, este unul simplu. Trebuie sa ne folosim timpul cat mai bine, sa avem un scop in viata (unul pozitiv!) si sa facem bine celorlalti. Cititi cateva din cuvintele de suflet ale lui Dalai Lama, liderul spiritual al Tibetului, paragrafe extrase din cartea “Arta fericirii”:

Daca poti, fii de ajutor altor oameni. Daca nu, atunci cel putin abtine-te din a le face rau.

“Cateodata, cand imi intalnesc prieteni vechi, imi amintesc cat de repede trece timpul. Si acest lucru ma face sa ma intreb daca ne-am utilizat timpul bine sau nu. Folosirea corespunzatoare a timpului este atat de importanta. Atata timp cat avem acest corp si mai ales acest creier uman uimitor, cred ca fiecare minut este ceva pretios. Existenta noastra de zi cu zi este activa si plina de speranta, desi nu avem nicio garantie a viitorului nostru. Nu exista nicio garantie ca maine la aceasta ora vom fi tot aici. Insa ne vedem mai departe de vietile noastre bazandu-ne pur si simplu pe speranta. Prin urmare, trebuie sa ne folosim timpul in cel mai bun mod cu putinta. Sunt de parere ca o buna utilizare a timpului este aceasta: daca poti, fii de ajutor altor oamenii, altor fiinte simtitoare. Daca nu, atunci cel putin abtine-te din a le face rau. Aceasta este intreaga baza a filozofiei mele.”

Sa ne folosim timpul in cel mai bun mod cu putinta si sa gasim un scop vietii noastre (pozitiv!)

“In consecinta, sa reflectam asupra a ceea ce este cu adevarat de valoare in viata, asupra a ceea ce ofera un sens vietilor noastre si sa ne setam prioritatile pornind de la aceste lucruri. Scopul vietii noastre trebuie sa fie pozitiv. Nu ne-am nascut cu scopul de a crea probleme, cu scopul de a face rau altora. Pentru ca vietile noastre sa fie de valoare, cred ca trebuie sa dezvoltam calitatile de baza ale unei bune fiinte umane – caldura, bunatatea, compasiunea. Atunci vietile noastre vor deveni pline de sens si mai linistite, mai fericite.”

Fii tu cel care creeaza posibilitatea unui raspuns pozitiv de la ceilalti chiar daca exista riscul de a nu ti se raspunde la fel

“Daca ii abordezi pe ceilalti avand in minte compasiune, acest lucru va reduce in mod automat frica si va permite o deschidere fata de ceilalti oameni. De asemenea, creeaza o atmosfera prietenoasa, pozitiva. Cu aceasta atitudine, poti aborda o relatie in care tu insuti creezi initial posibilitatea de a primi afectiune sau un raspuns pozitiv de la cealalta persoana. Si cu aceasta atitudine, chiar daca cealalta persoana este neprietenoasa sau nu iti raspunde intr-o maniera pozitiva, atunci cel putin ai abordat persoana cu un sentiment al deschiderii care iti ofera o anumita flexibilitate si libertatea de a-ti schimba abordarea dupa cum este necesar.

Cred ca in multe cazuri oamenii au tendinta de a se astepta ca cealalta persoana sa le raspunda intr-un mod pozitiv de la inceput in loc sa preia ei insisi initiativa de a crea acea posibilitate. Simt ca acest lucru este gresit, conduce la probleme si poate actiona precum o bariera care nu face decat promoveze un sentiment al izolarii fata de ceilalti.”

Vietile noastre vor fi mai fericite atunci cand dezvoltam calitati precum bunatate si compasiune si suntem de folos celorlalti oameni...

“Studiile au aratat ca oamenii care sunt nefericiti au tendinta de a se concentra mai mult asupra propriei persoanei si a propriei fericiri si sunt adesea mai retrasi din punct de vedere social, mai deprimati si chiar in contradictie cu ei insisi si cu ceilalti. S-a descoperit, in schimb, ca oamenii fericiti sunt in general mai sociabili, mai flexibili si mai creativi si sunt capabili sa tolereze frustrarile vietii de zi cu zi mai usor decat oamenii nefericiti. Si, cel mai important, s-a vazut ca acestia sunt mai iubitori si mai iertatori decat oamenii nefericiti.” (Arta fericirii)

