Rezolutii in noul an pentru o dantura frumoasa si sanatoasa

Inceputul de an este un moment oportun pentru a ne propune sa urmam obiceiuri mai sanatoase, care sa ne ajute sa evoluam si sa ne imbunatateasca viata. Nici sanatatea orala nu trebuie sa fie trecuta cu vederea, mai ales ca aceasta incepe acasa si depinde, in primul rand, de pacient.

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, a enumerat cateva rezolutii care ne pot ajuta in 2019 sa avem un zambet frumos si sa ne ferim de problemele dentare.

Asadar, daca ne dorim ca la inceputului noului an sa privim inainte cu un zambet frumos si sanatos, este indicat sa trecem in agenda pentru 2019 cateva evenimente importante:

Primavara si toamna – ideale pentru igienizarea profesionala

Foto: JJ-stockstudio /Shutterstock

Iarna frigul si vremea urata nu ne indeamna sa mai facem o vizita la cabinetul stomatologic, iar vara unele cabinete se inchid pe perioada concediilor, asadar controlul stomatologic recomandat la fiecare 6 luni pentru igienizarea profesionala (detratraj, periaj si air-flow) este binevenit primavara si toamna. In acest fel ne vom mentine atat sanatatea dintilor, cat si pe cea a gingiilor.

La inceputul fiecarui anotimp – inlocuirea periutei dentare

Cu totii stim ca periuta de dinti trebuie schimbata la fiecare 3 luni deoarece se uzeaza si nu mai este la fel de eficienta. In plus, in timp ea acumuleaza bacterii.

Inainte de plecarea in concediu – o vizita la medicul stomatolog

Este recomandat sa fim preventivi si sa efectuam un control stomatologic pentru a trata eventualele probleme mai vechi (amanate din lipsa de timp, din teama sau comoditate). “Astfel ne putem salva vacanta de multe neplaceri: pe langa durerile care ne vor impiedica sa ne bucuram de locurile frumoase pe care le vizitam, vom consuma si mult timp si bani pentru a gasi un medic stomatolog si a ne trata urgenta stomatologica. Probabilitatea ca un astfel de eveniment sa se intample este mica, insa asa cum se spune, paza buna trece primejdia rea”, spune specialistul ortodont.

Oricand pe parcursul anului – vizita la medicul ortodont

In cazul in care avem dintii inghesuiti, prea rari, o ocluzie (muscatura) incorecta, orice moment al anului este binevenit pentru aplicarea unui aparat dentar care sa rezolve nu numai aspectele estetice, ci si pe cele de sanatate dentara si parodontala. “Un tratament inceput in ianuarie si condus de un medic cu experienta poate, chiar si in cazurile care pacientului par complicate, sa se finalizeze pana la finalul anului, astfel ca de revelion acesta sa se bucure de zambetul perfect pe care nu spera sa il poata obtine”, spune doamna doctor Mihaela Dan.