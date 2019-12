Singuratatea in cuplu tinde sa devina o boala din ce in ce mai serioasa, care macina ideea de familie, de viitor impreuna, de copii sau planuri de a imbatrani unul langa celalalt. Este un sentiment apasator, greu de dus, ce ii face pe cei doi sa se acuze reciproc. Fiecare considerand ca detine adevarul, fiecare considerand ca celalalt este vinovat.

In terapia de cuplu, eu personal, ii chem pe fiecare separat. Astfel se pot deschide cu adevarat, recunoscandu-si propriile greseli, dar si temerile sau imposibilitatea de a-si mai ajuta partenerul sa se scuture de problemele zilnice. Este un proces dificil, care poate lua saptamani de lucru, in care cei doi ajung sa isi goleasca sufletul de amaraciune, de suferinta, furie, frustrare, nemultumire sau lipsa de perspectiva.

De cele mai multe ori, descopar impreuna cu fiecare dintre cei doi greseli mici ce duc la lipsa increderii sau sprijinului reciproc. Oamenii s-au obisnuit sa le denumeasca probleme de comunicare. Insa, amandoi sunt siderati, considerand faptul ca ei comunica ce ii nemultumeste, insa nu sunt ascultati, intelesi, ajutati sau sprijiniti de celalalt.

Pentru o intelegere mai usoara, am sa propun un exercitiu simplu. Astfel, fiecare dintre cei care considera ca se confrunta cu problemele in cuplu poate incerca sa bifeze elementele pe care le considera nocive la celalalt, sau de ce nu, la propria persoana. Acestea pot fi urmatoarele:

- considera ca este inselat sau are date care sa confirme acest lucru

- doreste sa isi petreaca mai mult timp impreuna cu partenera/ul

- considera influenta familiei celuilalt nociva cuplului

- considera influenta prietenilor celuilalt toxica

- considera ca partenera/ul isi petrece prea mult timp la job, in detrimentul familiei

- considera ca celalalt sufera de o boala sau dereglare psihica

- exista o adictie a unuia sau a ambilor parteneri care provoaca probleme in cuplu, cum ar putea fi: alcoolul, drogurile, jocurile de noroc, medicamentele

- considera ca partenera/ul sufera de o boala imaginara, adica somatizeaza

- simte ca partenera/ul nu ofera o viata sexuala corespunzatoare

-sunt neintelegeri in privinta modului de administrare si implicare financiara

- sunt neintelegeri in privinta treburilor casnice: curatenie, spalat, calcat, facut mancare

Am redat mai sus, doar o parte dintre problemele ce pot duce la degradarea vietii de cuplu. Pentru o radiografie cat mai elocventa si cuprinzatoare, recomandarea mea este sa se apeleze la un psiholog in cazul in care sunt probleme in cuplu. Impreuna cu acesta, se pot descoperi radacinile problemelelor pentru ca planul de redresare al cupului sa fie personalizat si individualizat.

* Un articol de Constantin Cornea, psihoterapeut la Clinica Psievolution.

