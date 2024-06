Unul dintre cele mai îndrăgite produse ready to drink din portofoliul 5 to go, Italian Sparkling Espresso este acum disponibil și în varianta ZERO ZAHĂR, completând gama de opțiuni alternative de gustări și băuturi cu conținut redus de calorii, bio, vegane, fără gluten sau fără cofeină, în dezvoltarea căreia brandul investește constant, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor actuale ale consumatorilor.

Comunicat de presă

Remarcându-se printr-o identitate vizuală distinctă față de sortimentul clasic, Italian Sparkling Espresso ZERO ZAHĂR se adresează celor care vor să elimine sau să diminueze consumul de zahăr din meniul zilnic, fără să renunțe la doza de energie preferată by 5 to go, ușor acidulată, cu gust îndrăzneț și inedit.

Italian Sparkling Espresso ZERO ZAHĂR conține infuzie de cafea 100% arabica și are avantajul suplimentar al numărului redus de calorii (0.03 kcal/100 ml), ideal pentru persoanele care își monitorizează cu strictețe regimul alimentar, din varii motive. Potrivit în orice situație – atât înainte de un antrenament intens sau de o provocare importantă, cât și într-o zi obișnuită, în care nu ai în plan nimic special - produsul care îți oferă #EnergiaSăFiiTu poate fi achiziționat din locațiile 5 to go, dar și din supermarketuri, magazinele e-commerce și benzinării.

„Diversitatea este una dintre valorile de brand cu care ne mândrim și ne propunem ca persoanele în căutare de alternative sănătoase, moderne și îndrăznețe sau care urmează diete speciale să poată conta pe opțiunile pe care 5 to go le oferă, atât în cafenele, cât și în magazine sau benzinării, acestea din urmă fiind noul canal de distribuție pe care mizăm și care ne permite să ajungem la un număr mai mare de consumatori”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Astfel, angajamentul 5 to go de a diversifica portofoliul de produse din piața de retail în 2024 prinde contur, iar pentru perioada următoare sunt planificate și alte lansări adaptate profilului consumatorului modern și deciziilor de achiziție într-o continuă transformare la nivel global, reflectând noile tendințe de stil de viață și alimentație ale clienților.