Se spune că un talent nu vine niciodată singur, iar Dan Puric este o dovadă grăitoare în acest sens. I-am citit și recitit cu mare bucurie cărțile -"Despre Omul Frumo" sau "Fii Demn", și am selectat pentru tine câteva dintre cele mai frumoase cugetări ale sale care sper că îți vor merge și ție la suflet.

Cugetări despre sufletul frumos de la Dan Puric

Ei m-au întrebat care sunt treptele succesului, iar eu le-am răspuns că nu treptele succesului sunt importante, ci treptele împlinirii sufleteşti. Succesul fără scrupule este machiavelic. Împlinirea ta sufletească contează.

Omul frumos tinde spre desăvârşire. Dacă nu poate vorbi împotriva urâtului, tace, dar în tăcerea lui e un refuz hristic a tot ceea ce înseamnă urât.

Căci ce este, în fond, prietenia, dacă nu acel minunat privilegiu al sufletului în care adevărul se poate odihni.

Ştiţi cum se zice: distanţa, pentru dragoste, este ca vântul pentru foc. Dacă dragostea e mare, o înteţeşte. Dacă nu, o stinge.

Dacă stai în genunchi în faţa lui Dumnezeu, poţi să te ridici în picioare în faţa lumii şi să o înfrunţi.

Foto: By Jacob_09 /Shutterstock

Cât de stupidă e ordinea făcută de om şi cât de frumoasă este viaţa făcută de Dumnezeu!

Atâta timp cât stai cu faţa spre Dumnezeu, nimic nu ţi se poate întâmpla.

Omul frumos din România este acela care, cu discreţie, respinge toate încercările de schilodire a sufletului care vin asupra neamului nostru.

Demnitatea creştină nu este a chipului omului în om, ci este demnitatea chipului lui Dumnezeu în om.

Numai oamenii fără Dumnezeu se simt singuri.

Omul frumos nu mai este la modă. La modă este omul util, la modă este omul eficient.

Nu poţi purta prietenie, dacă nu-ţi porţi prietenie.

Se obişnuieşte să se vorbească despre "delirul dragostei", acel "ceva" ce te orbeşte şi te face să nu mai vezi realitatea. Dar nimeni nu vorbeşte despre delirul mediocrităţii, acea "beţie a lucrurilor meschine" (mărunte), care-şi cer dreptul la suveranitatea fiinţei tale, doar prin covârşitoarea lor majoritate, sabotând în permanenţă visul de a fi om, şi a cărui urmare este urâţenia continuă a vieţii. Frumosul rănit de sabia realului îşi lasă sângele ca jertfă (asupra acestuia), dar, ce ciudat, numai aşa, rănit, frumosul înfrumuseţează!

* Un articol de Andreea Billig, autoare a best-seller-ului "I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want"

Foto fr si main: By Lia Koltyrina /Shutterstock

Vizionare placuta