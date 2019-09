Comunicat de presa

Artistul va prezenta un proiect de arta inspirat din calatoriile sale in jurul lumii, in mare parte din artele traditionale ale Japoniei: SHODO (caligrafia japoneza), CHADO (ceremonia ceaiului), arta Kimonoului, peisajele japoneze, culori, cultura si spiritualitate. Lucrarile de arta au ca suport WASHI, hartia traditionala japoneza manuala fina, care este o opera de arta in sine.

O interpretare cazuala a ‘Shodo’ (caligrafia japoneza), un text scris initial de artist in engleza si tradus in japoneza, este integrat in operele de arta, fiecare lucrare ducand la un cuvant nou, o gandire, o poveste, interpretari stratificate si ramificatii extinse ale gandurilor.

Opera este simbolica, subtila in sensul ei, senzuala, dar indrazneata in culori, vizand transcenderea limitelor, intotdeauna. „Un subiect de interes constant imi revine ca o obsesie: conditia umana si cum sa definesc starile sufletesti si atitudini prin culori si forme simple. Cum sa merg mai adanc in fiinta mea si in cea a altora, observand, simtind, filtrand prin mine insumi pentru a transfera acest lucru pe o panza, hartie sau alta fundatie. „Fiinta umana” - iata subiectul cel mai complex si cel mai pasionat, o cautare constanta in „cercetarea adevarului”. -Alexandra Jicol ©

Expozitia este sustinuta de Fusion Arts- Agentie de Arta si gazduita de Palatul Noblesse- Lifestyle Palace. Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 23-27 septembrie 2019, in intervalul 10:00- 18:00.

Pe data de 23 septembrie, expozitia se deschide cu un vernisaj

Fusion Arts este un concept creat in 2015 de catre Palatul Noblesse- Lifestyle Palace, pornit din responsabilitate sociala in domeniul culturii, sub forma unei expozitii colective de amploare, organizata o data pe an. Anul acesta, Fusion Arts a devenit un proiect extins, complex, transformat in Agentie de Arta, care are ca scop identificarea si completarea portofoliului de artisti cu care se pot dezvolta parteneriate pe termen mediu si lung, prin colaborarea in proiectele de design interior al echipelor Studio InSIGN si Noblesse Interiors, primele branduri ale Noblesse Group International.

Urmariti site-ul www.palatulnoblesse.ro si www.fusionarts.ro pentru a fi la curent cu intregul calendar de evenimente 2019.

Fusion Arts este parte din Noblesse Group International, companie multibrand din care fac parte si urmatoarele branduri: Noblesse Interiors, Studio inSIGN, Palatul Noblesse – Lifestyle Palace si Noblesse Academy.

“Add value to your lifestyle” este motto-ul care defineste si leaga toate brandurile ce apartin companiei Noblesse Group International.

Noblesse Group International activeaza in domeniul industriilor creative si culturale, oferind produse si servicii care aduc plus valoare stilului tau de viata.

Sediul companiei este Palatul Noblesse- Lifestyle Palace, o adevarata bijuterie arhitecturala si culturala a Bucurestiului, datand din 1881 si construita de arhitectul Alexandru Savulescu. Dupa un proces complex de consolidare, restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioara si exterioara, cladirea devine, incepand cu 2014, ceea ce este astazi: unul dintre cele mai importante centre de design, lifestyle si cultura din Europa.

