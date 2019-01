2019 - anul universal al lui 3. Un an divin, cu un potențial extraordinar!

A început anul 2019, un an nou cu o energie specială și frumoasă în numerologie, energia numărului 3. Dacă facem un calcul numerologic simplu și reducem numărul 2019, vom observa că rezultatul este 3:

2019 = 2+0+1+9= 12, iar 12 =1+2 = 3

3 este considerat a fi un număr puternic și binecuvântat în universalitate, un număr al divinității, al unității, al înțelepciunii și al manifestăriii, având o o simbolistică și încărcătură la fel de puternică și interesantă. Regăsim cifra 3 ca reprezentare tripartită în natură și în univers, în jurul nostru, în interiorul nostru, în corpul nostru. Copacul este alcătuit din rădăcină, tulpina și coroana. Corpul uman din picioare, trunchi și cap. Există Lună plină, luna în descreștere, luna în creștere. Există pământ, apă și cer. Trecut, prezent și viitor. Naștere, viața și moarte. Ființa umană este formată din trup, suflet și spirit. Luna, Pământul și Soarele reprezintă trinitatea astrofizică a existenței umane. 3 culori primare ne pot ajuta să formăm alte culori: roșu, albastru și galben. 3 este magnific, nu-i așa?

3-ul este despre perfecțiune, expansiune și ciclicitate: pentru toți și toate, va exista întotdeauna un început, un mijloc și un sfârșit. 3-ul pitagoreic este despre sacralitatea triunghiului, despre echilibru, forme și pace. 3 este în sine un întreg, o reprezentare a divinului, o triadă, o energie creatoare și dinamică care nu poate decât avansa, înaintând spre perfecțiune. Triplul aducă laolaltă două extreme sau contrarii, sintetizându-le, unificându-le, ajutându-le să se structureze și să se manifeste cosmic.

3 este considerat în cultura creștină și un număr al trinității, al divinului indisolubil, al unității dintre trup și suflet desăvârșită în ființa umană, fiind des menționat și în Biblie. Magii i-au adus lui Iisus 3 daruri, pe Dealul Golgota au fost ridicate 3 cruci, Petru s-a lepădat de trei ori de Iisus, Iisus s-a ridicat la ceruri în a treia zi după Scripturi, s-a arătat de trei ori muritorilor după Înviere. Pe de altă parte, în cultura chinezească 3 este un adevărat conductor al norocului. Nu degeaba un vechi proverb ne spune “înțelepciunea a trei oameni obișnuiți o depășește pe cea a celui mai mare înțelept”. Unitatea învinge individualitatea, uniți putem realiza mult mai multe decât dezbinați, și cumva acesta este și mesajul anului 2019.

2019 – anul universal al numărului 3

La un nivel conștient sau inconștient, mai mult sau mai puțin amprenta vibrațională universală a lui 2019 și a numărului 3 ne va afecta pe noi toți. De aceea, poate, este indicat și bine să facem o incursiune în analiza sa numerologică astfel încât să facem față cu bine provocărilor sale.

Din punct de vedere numerologic, energia anului 2019 pune un mare accent asupra comunităților, accentuându-se nevoia de a aparține unui grup, de a ne implica în tot ceea ce ține de el, de a ne găsi tribul potrivit sau de a ne crea propria comunitate în care să ne simțim acasă sufletește. Așadar, în acest an, mai mult că niciodată vom resimți nevoia de a colabora între noi, de a coopera, de a ne petrece timpul cu ceilalți, socializând cu ei, comunicând cu ei, învățând de la ei, fiind în preajma lor, lăsându-i să ne inspire, legând prietenii și conexiuni puternice, care ne sporesc totodată și sentimentul de siguranță și apartenență.

2019 are un potențial creator, social și relațional extraordinar!

Așadar, având un potențial social și relațional excelent, 2019 ne va ajuta să ne consolidăm prieteniile, dar și relațiile de dragoste și de orice natură, dacă dorim și tânjim după acest lucru. Comunicarea va fi stâlpul de bază al relațiilor de dragoste, iar 2019 facilitează schimbul de idei, sentimente și iubire între parteneri. Celor single le este recomandat ca într-un an universal 3 să iasă din zona de confort, să socializeze, să călătorească, să încerce lucruri noi, să cunoască oameni și experiențe, iar viața lor va fi mult mai frumoasă. De asemenea, oportunitățile și șansele de a-și cunoaște sufletul pereche cresc și ele considerabil.

2019, ca un an universal 3, ne va încuraja să ne exprimăm sentimentele mai deschis și sincer, să ne manifestăm creativitatea gândirii, dar și adevărul personal, să ne abordăm problemele din perspective noi, să găsim soluții noi la frământări vechi. Chiar dacă vine la pachet și cu provocări pe măsură, per ansamblu 2019 trasează o energie a optimismului, a bucuriei, a toleranței și a inspirației.

Pentru cei care s-au simțit pierduți sau rătăciți pe cărările încurcate ale vieții, negăsindu-și rostul, iată că 2019 vine cu un alt tip de energie. El ne va ajuta să ne regăsim pe noi înșine, dar și puterea și sensul existențial, rostul nostru în viață, în microuniversul în care respiram.

3 este și un număr care ne va accentua creativitatea, imaginația, puterea individuală de a crea și de a ne auto-exprima. Ca energie, 3 va aduce în mai multe aspecte ale existenței noastre noroc, speranța, succes și lumină, dar și încrederea că totul va fi bine. 3 ne îndeamnă să ne manifestăm dorințele inimii noastre, să deschidem ușa posibilităților și să urcăm cărarea care ne conduce înspre depășirea limitelor personale.

Spre deosebire de anii trecuți, într-un an universal 3 precum este 2019, suntem încurajați să acționăm, să lăsăm în urmă ezitările și amânările și să ne angajăm cu încredere în a fi actorii principali în propriile vieți. Da, VISAM și PROIECTĂM, dar și CREĂM concret premisele pentru mai multă abundență, pentru o viață mai fericită și mai împlinită, pentru o sănătate mai bună. 3 ne îndeamnă să ne dezvoltăm puterea creatoare, să evoluăm, să creștem.

Și țineți minte! Atunci când traversați momente dificile sau schimbări grele, apelați întotdeauna la umor și la rugăciune/meditație. Fiindcă divinul joacă un rol important în amprenta energetică a lui 2019, ele vă vor ajuta să vă păstrați lumina arzând în acest an. Ele vă vor conferi mai multă putere și ușurință în a accepta sau schimbă lucrurile, în funcție de circumstanțe.

Iată și o afirmație care ne poate fi foarte utilă în evoluția noastră în acest an. Să o rostim acum, la început de an, luându-ne rămas bun de la vechiul an și făcând loc noii energii a lui 2019 în sufletul și viața noastră:

“2018, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai oferit, mi-ai învățat și mi-ai arătat, pentru lucrurile bune și pentru lucrurile mai puțin bune. Acum te eliberez. Sunt pregătită să intru în 2019 cu inima deschisă, încrezătoare că voi avea un an minunat, în care mi se vor întâmpla numai lucruri frumoase. În noul an sunt fericită, sănătoasă, iubesc și sunt iubită. Eu sunt bine și toți cei dragi sunt bine. Visurile mele se îndeplinesc. Îți mulțumesc, 2019!”

