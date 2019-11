Toner, cremă de zi, cremă de noapte, mască hidratantă, loțiune, primer, parfum, ruj, concealer, demachiant, serumuri peste serumuri: când vine vorba de de ritualul tău de beauty, lucrurile nu sunt niciodată simple. Apar trenduri inedite de la o săptămâna la alta, de la noi modele de manichiură la tratamente inovatoare pentru îngrijirea tenului și combaterea acneei, și aproape că nici nu mai reușești să ții pasul cu toate.

Industria frumuseții a devenit o adevărată provocare, când, de fapt, tot acest proces de beauty ar trebui să se desfășoare cu ușurință. Când vine vorba de întreținerea tenului, sunt trei pași de bază: demachierea, curățarea pielii (cu produse adecvate tipului de ten pe care îl ai) și hidratarea. Iar la capitolul machiaj, un ruj într-o nuanță și un produs care să îți pună privirea în evidență (tuș de ochi sau poate o mascara) îți vor transforma radical lookul. Orientează-te și către un parfum care să îți pună în evidență gusturile și personalitatea iar rutina ta de beauty este completă. Până la urmă, totul se rezumă la alegerile pe care le faci. Iar dacă sunt cele potrivite, vei arăta impecabil de fiecare dată.

Parfumul

Parfumul este un produs-semnătură pentru orice femeie, acesta fiind și motivul pentru care alegerea lui ar trebui făcută cu multă atenție, după mai multe teste. Ba chiar s-ar putea să fie nevoie să încerci nenumărate parfumuri până îl găsești pe… the one and only. Dacă îți plac aromele discrete, delicate, mergi pe varianta unui parfum floral (cu note de iasomie, trandafir sau liliac) sau fructat (căpșuni, zmeură).

Îți plac parfumurile cât mai fresh? Atunci nu ai cum să dai greș cu unul care are note de citrice la bază, mai ales pe timp de vară. Iarna, în schimb, s-ar putea să îți dorești un parfum mai intens. Orientează-te către unul oriental (vanilie, scorțișoară) sau lemnos (mosc, santal).

Crema hidratantă

Este un produs esențial pentru orice femeie, indiferent de vârstă. O cremă hidratantă, potrivită tipului tău de ten, poate face adevărate minuni pe termen lung: pe lângă faptul că ajută la hrănirea pielii, la păstrarea țesuturilor într-o stare excelentă, prin ajutorul oferit la vindecarea lor, aceasta contribuie la obținerea unui chip cu aspect luminos, neted, fresh.

Dacă ai un ten gras și sebumul în exces îți face probleme, evită serumurile și cremele foarte uleioase și orientează-te către un produs cu o textură lejeră, care se absoarbe rapid în piele și nu încarcă tenul. Pentru tenul uscat, este recomandată o formulă ultra-hidratantă, bogată în vitamine (în special A, C și E), care să catifeleze pielea și să stimuleze regenerarea celulară.

Spuma de curățare

Foarte importantă în rutina de curățare a tenului este și spuma de curățare. Imediat după demachiere, este esențial să folosești un produs care elimină complet reziduurile și îți lasă pielea curățată în profunzime. În plus, acest pas este vital pentru pregătirea tenului pentru hidratare, pentru ca substanțele nutritive ale cremei să fie mai bine absorbite și să își facă efectul mai repede.

Nu uita să alegi și de această dată o spumă de curățare potrivită tipului tău de ten: o formulă prea intensă, de exemplu, ar putea irita tenul deja uscat, pe când un produs cu o consistență uleioasă ar putea stimula tendința de îngrășare a tenului mixt sau gras.

Creionul dermatograf sau tușul de ochi

Nu există un produs de make-up mai bun pentru evidențierea formei și a culorii ochilor decât dermatograful sau tușul de ochi (pentru cine se descurcă mai bine la capitolul dexteritate). Dacă înainte aveam preponderent nuanțe închise pentru aceste produse (negru, maro și albastru închis, cel mult), acum există o varietate de culori din care poți alege: de la fuchsia la cel mai frumos turcoaz, de la texturi mate la sidefate. O paletă generoasă, care îți permite să experimentezi cât mai mult la capitolul make-up.

Rujul

Rujul roșu este acea pată de culoare care schimbă incontestabil orice look, un adevărat simbol al feminității și al senzualității. Dar asta nu înseamnă că celelalte nuanțe sunt mai prejos. Rujurile nude sunt excelente pentru machiajul de zi, iar cele roz sunt alegerea perfectă pentru un look romantic, completat de un make-up în tonuri pastelate. Iar dacă vrei să faci o alegere cu adevărat îndrăzneață, poți opta pentru un ruj într-o culoare extravagantă: mov închis sau poate chiar albastru.

Mascara

Ultimul produs de beauty care nu ar trebui să-ți lipsească vreodată din neseser este mascara, care nu doar că îți alungește genele, dar îți și pune ochii în valoare. De multe ori, un simplu rimel și un ruj sau luciu de buze sunt îndeajuns pentru un look de zi simplu, dar de efect. În funcție de obiectivul tău, poți alege între o mascara cu efect de alungire a genelor sau una care contribuie la curbarea lor.

În concluzie, rutina de beauty nu ar trebui să fie un proces extrem de complicat. Investește în câteva produse de bază, de bună calitate, și vei avea, de fiecare dată, un look impecabil.

Foto: By Victoria Chudinova /Shutterstock