Claudia Florentina a lăsat Elveția în urmă și a revenit în România pentru a-și promova talentul artistic în rândul cunoscătorilor și iubitorilor de artă. Astfel că, după ani de muncă la Geneva, artista ne prezintă creațiile sale inspirate din Constantin Brâncuși.

“Surpinzător este că una dintre problemele mele a fost aceea că nu știam ce să fac în viață… Dar arta a fost un refugiu al meu, iar atunci când eram copil obișnuiam să pictez. Am fost crescută de bunicii mei, în Moldova, iar natura din jur m-a inspirat întotdeauna…. M-am născut la Constanța și am lucrat o bună perioadă la Geneva ( 15 ani). Dar, dorul de casă, dorul de România, m-a împins să revin în țară. Mă inspiră societatea, mă inspiră Brâncuși, acest geniu în sculptură care a reușit să doboare granițe... Autenticitatea și originalitatea l-au adus pe culmile succesului. Când am creat colecția Amour, am scris și o carte în limba franceză, iar Corinnne Charles a fost cea care m-a supervizat. Corinne este un mare critic de artă și istoric foarte cunoscut în Geneva. M-a ajutat să scot această carte într-un an de zile. Evident, există multe surse și informații, iar pe mine m-a inspirat foarte mult Sculptura Sărutului a lui Brâncuși, o piatră mortuară aflată la Paris, în cimitirul Montparnasse. Brâncuși este geniul care și-a definit stilul prin multă muncă și prin ambiție, iar admirația mea pentru el este enormă. Bijuteria mea este cea care amintește de sculptura lui Brâncuși, iar materia primă este argintul și zirconiu. Voi spune că orice bijuterie este, de fapt, o poveste. Așadar, oricine va cunoaște creațiile mele va purta o poveste.”

Florentina Claudia deține multe galerii impresionante de tablouri pictate de ea. Și-a creat propriul univers în culori și în prezent a ajuns printre cei mai apreciați artiști din Elveția. Creațiile ei sunt adevărate opere de artă, de la diferite materii precum lemnul, rășina, corianul, inoxul sau lemnul acoperit cu foiță de aur, toate transpuse în sculpturi din inspirație brâncușiană, până la bijuterii veritabile, din aur alb și roz, zirconiu și argint. Gipsy este ultima colecție...

„Colecția Gipsy s-a născut după ce am studiat tarotul... Există o școală de tarot aici, iar eu am frecventat-o și mi-am dat seama că este ceva extrem de interesant... În România lumea crede în ezotersim, iar pe mine m-a surprins să găsesc un curs de tarot online, care ține timp de trei luni. Am învățat că fiecare om trebuie să se protejeze de negativismul din lume, iar bijuteriile mele din zirconiu alcătuiesc „gipsy eyes”, amuleta care te ajută să alungi orice e rău în jurul tău. Îl veți regăsi în diferite culori, cu precădere mov și verde... De asemenea, o altă colecție a mea este Mon Jardin, unde apare margareta, cu al ei simbol de petale pe care le rupem în cântecul tradițional numit “Mă iubește, nu mă iubeste...” Tot din colecția asta va face parte și o broască țestoasă, pentru că îmi plac și aceste animăluțe. Iubesc movul! Movul mă caută, iar în tot ceea ce voi face de acum înainte voi folosi această nuanță. Așadar, mult mov pe bijuteriile pe care le veți întâlni în tot ceea ce voi crea.”

Femeia din ziua de azi este un fel de Negresa blondă a lui Brâncuși? Claudia Florentina a realizat sculptura care ne amintește că statutul femeii din ziua de azi s-a schimbat, că nu mai este doar domnița care trecea de la fata tatălui la soția domnului. Azi este independentă, surprinzătoare în carieră, este femeia cu personalitate ce aparție unui secol în care barierele nu mai reprezintă nimic în societate

„Negresa blondă a lui Costantin Brâncuși are forma ovoidă și o creastă de cocoș- eu am schimbat creasta de cocoș pe care Brâncuși a poziționat-o la spate și am pus-o în față. Femeia din ziua de azi nu mai este soția unui domn și atât. Pe vremuri, femeia nu avea un loc bine stabilit în societate, nu-și găsea identitatea. Tot ceea ce bărbații fac azi, noi femeile putem face și stând pe tocuri. În sculptura mea apare și trabucul și cocul. Fiecare avem în noi o parte fragilă și una foarte puternică. Fiecare dintre noi e o luptătoare, iar societatea din ziua de azi ne obligă, într-un fel, să luăm o poziție, iar astăzi putem spune că există din ce în ce mai multe femei care vor să arate că sunt capabile de lucruri mărețe. Este drept că sunt un pic feministă, pentru că la masterul pe care l-am susținut la Geneva, reprezentanta noastră de an era o feministă și ne amintea întodeauna că este păcat că acum, în zilele noastre, numai 20% dintre femei ocupă posturi de conducere. Așadar, sculptura mea inspirată din Negresa blondă a lui Brâncuși ne amintește că noi, femeile, suntem puternice, iar fragilitatea este doar un înveliș ce conferă feminitate și grație. “

A cucerit elevețienii, dar dorul de țară a adus-o înapoi

“Da, dorul de țară mi-a purtat pașii înapoi, în România. Este drept că am căpătat notorietate în perimetrul de lux din Geneva. Dar, prin experiența dobândită am adus și în România o ambianță arhitecturală care place, care mă ajută să îmi dezvolt afacerea. Îmi place România, îmi place spiritul latin și m-am relocalizat aici de acum cinci ani, când am revenit după 15 ani locuiți acolo, în Elveția. Țara noastră este excepțională și avem șansa să trăim într-un loc minunat, unde trebuie doar să vedem oportunitățile. Bucureștiul înseamnă artă, tradiție, cultură, nu doar cluburi de noapte. “