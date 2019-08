Mult doritul bronz aduce cu el si efecte nedorite asupra pielii, cele mai frecvent intalnite fiind deshidratarea, petele pigmentare si eruptiile cutanate.

Doamna doctor Adina Serban (foto), medic dermatolog in cadrul Clinicii Hebra Dermatologie, spune ca o dieta echillibrata si variata este la fel de importanta ca si produsele de ingrijire si tratamentele dermatocosmetice pe care le folosim, anumite alimente fiind esentiale pentru mentinerea sanatatii si tineretii pielii chiar si dupa o vara in care ne-am expus la soare.

1. Alimente specifice verii

Din fericire, vara avem la dispozitie multe fructe si legume bogate in antioxidanti si minerale, care care intaresc celulele pielii si le fac mai rezistente in lupta cu radicalii liberi. “Pepenele verde, un simbol al verii, contine in proportie de 90 la suta apa, care ajuta la hidratarea pielii, precum si vitamina C, necesara pentru productia de colagen. Proprietatile sale antioxidante il fac extrem de eficient in combaterea efectelor radicalilor liberi si, implicit, in prevenirea semnelor de imbatranire.

Aceleasi efecte le au si rosiile, datorita continutului de licopen, care nu numai ca sustine productia de colagen, dar amelioreaza si ridurile fine. La randul lor, dovleceii sunt o sursa importanta de mangan, un mineral care ajuta la combaterea efectelor negative ale soarelui prin stimularea productiei de de colagen si cresterea elasticitatii pielii”, spune doamna doctor.

2. Grasimile sanatoase

Grasimile sanatoase sunt esentiale pentru intarirea barierei naturale a pielii si mentinerea umiditatii si elasticitatii acesteia, lipsa lor avand ca efect o piele uscata si terna, par subtire si unghii fragile, casante.

“Acizii grasi Omega 3 si 6 au proprietati antiinflamatorii puternice, fiind eficienti in ameliorarea a diferite probleme ale pielii, cum ar fi roseata si inflamatia asociate cu eczeme, psoriazis, rozacee sau dermatita. In plus, includerea lor in alimentatie va avea efecte antiaging, ajutand la mentinerea pielii moi, suple, hidratate si netede. O sursa foarte bogata de grasimi sanatoase omega-3 este pestele gras, in special somonul, macroul, heringul, pastravul, sardinele si tonul, dar si ouale, semintele de chia, semintele de in, semintele de canepa si nucile”, spune specialistul dermatolog.

3. Carotenoizii

Fructele si legumele rosii, galbene sau portocalii isi datoreaza culoarea fitonutrientilor numiti carotenoizi, unii dintre cei mai importanti antioxidanti. Includerea lor in dieta in mod regulat va ajuta la protejarea pielii de efectele radicalilor liberi si la obtinerea unui bronz frumos si unifom.

“Exista, de asemenea, teorii conform carora alimentele bogate in carotenoizi pot ajuta la protejarea impotriva arsurilor solare, avand rolul unui SPF natural. Cu toate acestea, o dieta bogata in carotenoizi cu siguranta nu va fi la fel de eficienta precum folosirea unor produse special create in acest sens, asa ca este indicat sa folosim metode mai sigure de protectie solara. Alimentele cu un continut ridicat de carotenoizi sunt: morcovii, dovleacul, rosiile, mango, spanacul”, explica doamna doctor Adina Serban.

4. Hidratarea

Apa este cel mai important „nutrient” pentru toate functiile organismului uman, fiind totodata indispensabila pentru a mentine sanatatea, hidratarea, elasticitatea si tineretea pielii. Apa simpla sau carbogazoasa, ceaiurile, sucurile de fructe sau legume, supele, fructele si legumele crude sunt toate surse de hidratare a pielii, care ajuta la eliminarea toxinelelor si prevenirea ridurilor.

Foto main: By Dundanim /Shutterstock