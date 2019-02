Exprima-ti dragostea in ritmul muzicii, la ParkLake Shopping Center

Comunicat de presa

Concert Andra

Pe data de 16 februarie, incepand cu ora 19:00, bucurestenii sunt asteptati sa fredoneze cele mai cunoscute si apreciate melodii de dragoste ale artistei Andra, alaturi de aceasta. Concertul, organizat cu ocazia Zilei indragostitilor, va avea loc la parterul centrului comercial ParkLake, in zona main square si va prezenta melodii pe care cu siguranta toti spectatorii le-au cantat si le canta in continuare cu placere. Atat cuplurile, cat si persoanele care doresc doar sa se bucure de muzica autohtona de calitate pot urmari spectacolul, intrarea fiind libera.

Oferte si surprize dedicate iubirii

Luna februarie este perioada ideala pentru cei care doresc sa isi surprinda persoana iubita cu darul perfect. Fie ca se gandesc la accesorii, carti, articole vestimentare, sau alte produse, fie ca iau in calcul experiente de care sa se bucure impreuna, ParkLake este in aceasta perioada destinatia perfecta pentru cupluri.

Astfel, magazinele s-au pregatit din timp cu oferte speciale de Ziua indragostitilor. Reducerile se aplica unei game foarte variate de produse, ideale pentru toti cei care se afla in cautarea unei surprize pentru parteneri. in plus, in perioada 9 februarie – 9 martie, acestia isi pot gasi inspiratia si la targul tematic de Valentine’s, organizat la parterul centrului comercial, in zona intrarii dinspre Starbucks si Second Cup. Decoratiuni, bijuterii, cosmetice, dulciuri şi multe altele asteapta sa fie descoperite si daruite ca simboluri ale iubirii.

Detalii despre evenimentele ParkLake gasiti pe www.parklake.ro si pe pagina de Facebook ParkLake Shopping Center.

