În perioada 13-16 decembrie, cinefilii bucureșteni vor avea ocazia să descopere o serie de opere cinematografice inedite, realizate de regizori evrei sau cu participarea unor mari actori evrei, opere ce doresc să aducă în fața publicului românesc crâmpeie ale spiritului și culturii evreiești din România și din lume.

Festivalului de Film Evreiesc la București Prima seară – 13 decembrie

Festivalul își va deschide porțile pe 13 decembrie, în Studioul ”Horia Bernea” din cadrul Muzeului Țăranului Român, cu inaugurarea expoziției “Fusion Israel 70” a pictorului Daniel Zlota.

Vernisajul va fi urmat de spectacolul Formației de Dansuri Israeliene „HORA” și de un recital al formației „Bucharest Klezmer Band”.

Prima seară a festivalului se va încheia cu proiecția filmului „Ben Gurion Epilogue” (2016, Israel; 61’), în prezența regizorului Yariv Mozer. Absolvent cu distincții al Universității de Film și Televiziune din Tel-Aviv, filmele lui Yariv Mozer au fost prezentate și premiate în cadrul celor mai mari festivaluri de film din lume.

Festivalului de Film Evreiesc la București A doua seară – 14 decembrie

În seara de 14 decembrie spectatorii sunt așteptați la Cinemateca UNION, unde se vor putea bucura de proiecțiile:

„A Dispatch from Reuters” (1940, SUA; 90’), având în rol principal actorul de origine română Edward G. Robinson, la aniversarea a 125 de ani de la nașterea acestuia.

„The Museum” (2017, Israel; 74’), în regia lui Ran Tal, regizor independent laureat al Premiului Ophir, în cadrul Jerusalem Film Festival Volgin Award, ale cărui documentare redau cu mare acuratețe realitatea israeliană printr-o perspectivă social-istorică. În data de 14 decembrie, regizorul Ran Tal va fi prezent la proiecția filmului din cadrul Festivalului de Film Evreiesc din București.

„Laces” (2018, Israel; 98’), în regia lui Jacob Goldwasser. România este prima țară în care filmul va fi prezentat în afara Israelului.

Festivalului de Film Evreiesc la București A treia seară – 15 decembrie

Festivalul de Film Evreiesc continuă pe 15 decembrie la Cinemateca UNION, cu prezentarea filmelor „A Language Fading, A Fading Cuisine” (2017, Turcia; 60’) și „Back to Berlin” (2018, Marea Britanie; 79’).

La finalul peliculei „Back to Berlin”, publicul va avea ocazia de a-l cunoaște pe Maximilian Marco Katz, unul dintre protagoniștii filmului, într-o sesiune inedită de Q&A.

Ultima seară – 16 decembrie

Festivalul de Film Evreiesc București se încheie pe 16 decembrie la Cinemateca EFORIE. Seara de gală, prezentată cu sprijinul Ambasadei Canadei, se deschide cu spectacolul ansamblului de dansuri israeliene ”HORA”, urmată de proiecția filmului „CHEWDAISM: A Taste of Jewish Montreal” (2018, Canada; 61’); regizat de Jamie Elman și Eli Batalion.

Cei doi regizori ale căror traiectorii profesionale se împletesc într-o evoluție impresionantă, constituie duetul creativ YidLife Crisis, sub umbrela căruia au câștigat în 2017 premiul IAWTV pentru cel mai bun web-serial ce tratează teme evreiești, au fost nominalizați la 4 Canadian Screen Awards (Premiile Oscar și Emmy Canadiene, combinate), și au fost selectați de două ori în cadrul prestigiosului ghid Slingshot Guide for Most Innovative Jewish Organizations.

A 8-a ediție a Festivalului de Film Evreiesc va avea loc pe 13-16 decembrie în București, în prezența oamenilor din film implicați în producțiile prezentate anul acesta.

***

Festivalului de Film Evreiesc (Bucharest Jewish Film Festivalul) se înscrie într-o reţea care include peste 160 de evenimente organizate în întreaga lume sub brand-ul Jewish Film Festival. Ediția de anul acesta a Festivalului este susținută de Ambasada Israelului la București și Ambasada Canadei la București.

Foto homepage: Pexels/ Martin Lopez