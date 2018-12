Album de colectie: Cum au evoluat rochiile de mireasa de-a lungul ultimilor 100 de ani? Fotografii uluitoare!

Ce au purtat femeile in secolul XX si inceputul secolului XXI in cadrul unui eveniment atat de important in viata unei persoane precum este nunta? Sunteti curiosi sa vedeti si sa descoperiti care a fost evolutia rochiilor de mireasa de-a lungul timpului, mai exact incepand cu anii 1900 si terminand cu anii 2000? Va invitam intr-o scurta si inedita calatorie culturala si vestimentara pentru a urmari evolutia tinutelor vestimentare de nunta specific feminine de-a lungul a 10 decenii.

Iata cateva poze vintage de colectie care au imortalizat momentul nuntii si tinutele purtate de miri si mirese de-a lungul a 10 decenii (1900-1910; 1910 -1920; 1920 -1930; 1940 -1950; 1950 -1960; 1960- 1970; 1970-1980; 1980 -1990; 1990- 2000; 2000-2010)

Rochie de mireasa din anii 1900

Foto: LiliGraphie /Shutterstock; cuplu de miri din anii 1900

Rochie de mireasa din anii 1910

Foto: LiliGraphie /Shutterstock; cuplu proaspat casatorit din anii 1910

Rochie de mireasa din anii 1920

Foto: cuplu parizian din anii 1920; Credite foto: LiliGraphie / Shutterstock.com

Foto: nunta cuplu european anii 1920. Foto: Aleksandar Dickov /Shutterstock

Mireasa in anii 1930

Foto: cuplu din Germania, Munich, anii 1930; Credite foto: LiliGraphie /Shutterstock.com

Foto: Shutterstock; Credite foto: Roman Nerud / Shutterstock.com; cuplu de miri din Republica Cehoslovaca, anii 1930

Rochie de mireasa din anii 1940

Foto: Shutterstock; Credite foto: Roman Nerud / Shutterstock.com; miri din Republica Cehoslovaca, anii 1940

Rochie de mireasa din anii 1950

Foto: Shutterstock; Credite foto: LiliGraphie / Shutterstock.com; cuplu casatorit din Germania, anii 1950

Foto: Shutterstock; Credite foto: Brzostowska / Shutterstock.com; nunta cuplu din Polonia, anii 1950

Cuplu de mire si mireasa din anii 1960

Foto: Shutterstock; Credite foto: Brzostowska / Shutterstock.com; cuplu polonez proaspat casatorit, anii 1960

Rochie de mireasa din anul 1965

Foto: Shutterstock; Credite foto: Elzbieta Sekowska / Shutterstock.com; cuplul polonez, anul 1965

Rochie de mireasa din anii 1970

Foto: Shutterstock; Credite foto: Lindsay Basson /Shutterstock.com; nunta anii 1970, Africa de Sud

Foto: Shutterstock; Credite foto: Elzbieta Sekowska / Shutterstock.com; cuplu polonez in anii 1970

Rochie de mireasa din anii 1980

Foto: Shutterstock; Credite foto: Roman Nerud / Shutterstock.com; cuplu din Cehoslovacia, anii 1980

Rochie de mireasa din anii 1990

Foto: Shutterstock; Credite foto: Roman Nerud /Shutterstock.com

Rochie de mireasa anii 2000

Foto: IVASHstudio /Shutterstock

Foto: ProWeddingStudio /Shutterstock