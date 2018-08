Casa la munte - Ce trebuie sa ai in vizor pentru o constructie de succes

Daca vrei sa iti construiesti o casa la munte, este de inteles. Aerul este curat, domneste linistea, iar peisajul pare din povesti. Te vei bucura in acest fel de vacanta la tine acasa. Ea poate fi construita cu toate facilitatile unei resedinte urbane, de care sa beneficiezi insa intr-un cadru urban.

Exista cateva lucruri de care ar trebui sa tii cont. Este important sa apelezi la un arhitect cu experienta pentru a avea o baza solida a casei, dat fiind tipul de teren existent la munte. Afla mai multe din randurile de mai jos.

Studiu geotehnic

Studiul geotehnic este obligatoriu prin lege si, spus pe scurt, inseamna ca este verificat terenul pe care urmeaza sa fie construita casa. In felul acesta ai siguranta si linistea ca solul nu va crea probleme, casa ta la munte va ramane pe pozitii. Aceasta verificare a terenului se realizeaza prin intermediul unor foraje. Se recolteaza asadar esantioane din sol, ce sunt ulterior analizate in laborator.

Pretul pentru un studiu geotehnic in cazul unei case este unul rezonabil, in jurul sumei de 1000 lei, tine cont insa ca la elaborarea lui participa o intreaga echipa de specialisti.

Fundatia casei

Cu ajutorul rezultatului de la studiul geotehnic, arhitectul stie ce fel de fundatie este necesara pentru casa ta la munte. Astfel, acesta realizeaza o dimensionare corecta a fundatiei. O supraestimare a cantitatii de materiale rezulta din lipsa de informatie.

Apeleaza, asadar la o firma de arhitectura pentru proiectarea structurii de rezistenta.

Izolatia termica

Confortul termic este cu atat mai important intr-o casa la munte, unde iernile sunt mai friguroase. O buna izolatie termica, realizata la standarde inalte de calitate, iti va asigura lipsa pierderii de caldura in anotimpul rece sau patrunderea ei in zilele toride de vara.

Te vei bucura de facturi mai mici. Tine cont ca o alternativa mai noua la izolatia cu polistiren este cea cu vata minerala.

Camera de oaspeti

In cel mai scurt timp foarte multi prieteni vor afla ca v-ati mutat la munte. Rezerva in planul casei o camera pentru oaspeti. Te vei bucura in felul acesta de persoanele dragi, chiar daca ai ales sa parasesti definitiv orasul si sa te retragi in munti. Tine cont ca nu trebuie sa fie mare. Daca are loc un pat si un dulap, este suficient. Foarte confortabil pentru viitori tai musafiri ar fi sa dispuna de o baie legata de acest dormitor. Tine cont asadar si de acest aspect.

Viata departe de orasul agitat este un nou inceput. Investeste in noua casa si nu uita sa pastrezi in minte bugetul disponibil. Cu ajutorul sfaturilor de la specialisti, vei avea mult visata casa a visurilor tale in mijlocul naturii, asa cum ti-ai dorit, la munte.

Foto homepage: by aliunix on Unsplash