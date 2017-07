Ascult-o cand esti acasa: Muzica pentru curatarea energiilor negative din locuinta si cresterea vibratiei locului

Pentru ca o locuinta sa iti furnizeze acea stare de bine fizica, emotionala si psihica, ea are nevoie sa fie curatata. Si nu ne referim doar la curatenie fizica, ci si la curatenie energetica. Iata un clip muzical care te va linisti si te va ajuta sa elimini si sa cureti energiile negative din spatiul in care te afli.

Casa in care locuim este sanctuarul nostru, este spatiul in care ne reincarcam energetic, spatiul in care ne reintoarcem de fiecare cu drag caci stim ca ne intampina cu bratele deschise, in confort si siguranta, intotdeauna fidel si dornic sa fie acolo pentru noi. Trebuie de aceea sa il mentinem in liniste si echilibru. Multumeste-i locului in care traiesti pentru toate beneficiile pe care ti le furnizeaza si binecuvanteaza-l cu dragoste si pace.

Binecuvanteaza-ti patul pentru ca iti ofera un somn odihnitor, binecuvanteaza obiectele de decor fiindca iti fac viata mai frumoasa, binecuvanteaza obiectele electrocasnice fiindca iti fac viata mai usoara, binecuvanteaza-ti dulapul si hainele fiindca iti protejeaza corpul, binecuvanteaza-ti baia fiindca iti permite luxul de a te spala si curata in conditii pe care chiar mari regi si regine ale lumii nu le-au avut cu numai cateva secole in urma, dupa cum spunea Louise Hay intr-unul din video-urile sale motivationale.

Muzica pentru a curata energiile negative din spatiul in care locuiesti

Ati observat ca de multe ori obiectele din casa se strica adeseori atunci cand suntem suparati sau mahniti sau avem o vibratie joasa? Cu cat mai mult criticam si ne varsam naduful pe un anumit aparat electrocasnic sau obiect din casa (“nu imi place deloc aragazul acesta”, fir-ai sa fii de frigider”, “scaunul acesta nu e deloc confortabil”, “vaza aceasta imi sta mereu in cale, mai bine s-ar face tandari” etc) acestea parca in ciuda merg si mai prost si la un moment dat cedeaza si se strica?

De cate ori te intorci de la serviciu si deschizi usa locuintei, spune-ti in gand: “Casa mea este binecuvantata si plina intotdeauna de liniste si pace”. Seara, cand te duci la culcare, fii recunoscator/ recunoscatoare si multumeste divinitatii sau universului pentru ca ti-a furnizat un spatiu care sa te protejeze de intemperiile vremii si in care iti poti indeplini linistit necesitatile tale.

De asemenea, pentru ca o locuinta sa iti furnizeze acea stare de bine fizica, emotionala si psihica, are nevoie din cand in cand sa fie curatata. Si nu ne referim doar la curatenie fizica, ci si la curatenie energetica. Clipul muzical de mai sus te va linisti si te va ajuta sa elimini si sa cureti energiile negative din spatiul in care te afli. Asculta-l seara, inainte de culcare, dar mai ales in timpul zilei, caci va contribui la eliberarea tensiunilor din casa respectiva. Poti pune muzica pe fundal chiar si in timp ce iti desfasori activitatile zilnice sau pe cele de curatenie in locuinta. In plus, aceasta muzica Feng Shui relaxanta te va face sa fii mai calm, mai relaxat, dar va curata totodata patternurile negative din gandurile, viata si casa ta.

Totodata, poti asculta aceasta muzica relaxanta chiar si la birou daca simti tensiuni si energii negative.





Foto homepage: Zen Cha /Shutterstock