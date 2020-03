Lemnul dulce – ce conține?

Se folosesc în special rădăcinile de lemn dulce, care au o aromă aparte și un gust, așa cum ne spune și numele plantei, ușor dulce. Lemnul dulce conține o serie de saponine, cea mai importantă fiind glicirizida, prezentă ca atare sau sub formă unor compuși derivati, de exemplu acidul gliciretic. Rădăcinile de lemn dulce mai sunt bogate în flavonoizi, substanțe cunoscute pentru efecte benefice asupra imunității (fiind recomandate și în unele boli autoimune, cum ar fi lupusul) [1], dar și în tratarea unor tulburări metabolice, afectări musculare, boli neurologice și cancer. Lemnul dulce conține și substanțe cu roluri active în organsmism, medicinale, care pot avea efecte benefice în diferite boli.

Beneficiile lemnului dulce (Licorice) pentru sănătate

Cele mai comune recomandări ale lemnului dulce sunt:

În boala Addison (o boală endocrina caracterizată prin insuficientă corticosuprarenala primară) [2]

Scădere ușoară a potasiului plasmatic (întrebați medicul despre acest efect dacă este recomandat pentru dumneavoastră), util pentru pacienții care se pregătesc pentru dializă;

Reduce efectul de hipotensiune posturală;

Poate fi folosit de către persoanele care suferă de diabet zaharat;

Are efecte ușoare estrogen-like, motiv pentru care poate fi recomandat în unele afecțiuni genitale feminine, cum ar fi ovarul polichistic;

Efecte antioxidante și de protecție ADN;

Efecte antitumorale, în special pentru cancerul de san, de prostată, colon, ficat, plămân.

Este recomandat în tratarea afecțiunilor gastrice și a durerilor de stomac;

Ameliorează simptomele menstruale și ale menopauzei;

Efecte benefice multiple asupra aparatului respirator, recomandat în viroze respiratorii, răceală, gripă, amigdalita, bronșite, traheite, ca adjuvant la tratamentul recomandat de medic;

Reduce inflamația gingivală (în tincturi de exemplu), ameliorează paradontoză și scade riscul de dezvoltare a acesteia, scade riscul de cariere dentară;

Ameliorează ulceratiile bucale și aftele;

Protejează funcția hepatică;

Îmbunătățește calitatea somnului, fără a produce somnolență;

Stimulează imunitatea

Folosit pe piele, lemnul dulce are efect antiacneic, cicatrizant și ameliorează alergiile cutanate sau simptomele mușcăturilor de insecte

Cât durează o cură cu lemn dulce?

Fitoterapeutii recomandă în general să nu se depășească o perioada de 3 luni de zile.

Există efecte adverse pentru lemnul dulce?

Efectele benefice ale lemnului dulce sunt observate de omenire încă din vremuri străvechi, planta fiind utilizată în diferite leacuri tradiționale. Nu au fost raportate efecte adverse majore, însă anumite acțiuni ale lemntului dulce poate aduce unele limitări. De exemplu scăderea ușoară a potasiului plasmatic poate agrava o hipopotasemie la un pacient care prezintă această condiție. De asemenea prin acțiunea hormon-like poate interfera cu tratamentul endometriozie de exemplu – de aceea se recomandă acordul medicului în utilizarea lemnului dulce.

Cereți acordul medicului înainte de a urmă orice tratament, fie acesta și naturist.

