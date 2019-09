Probabil că își va aminti cu drag și emoții mereu de prima zi de școală. Cel puțin știm că noi încă o facem și ne legăm de diverse detalii din acea zi - când încă nu știam ce ne așteaptă. Pentru că încrederea este foarte importantă, pariem că orice fetiță va vrea să aibă măcar un accesoriu în păr, ca să o facă să se simtă cât mai bine. Bentițele de păr sunt aproape obligatorii pentru a completa ținutele din prima zi de școală, tocmai d-asta ne-am și gândit să alegem câteva modele cât mai diferite.

Bentiță croșetată cu fir auriu

Dacă ești în căutarea unei bentițe mai simple și mai delicate, potrivită domnișoarelor mai timide care abia pășesc spre careu, am găsit una foarte frumoasă. Croșetată cu fir auriu și decorată cu un șir de cristale acrilice, aceasta este prevăzută în spate cu un elastic (este negru, se maschează ușor pe părul închis la culoare) ce face așezarea mai sigură.

Bentiță cu fluture decorativ

Pentru fetițele curioase și pline de aventuri, pentru cele mereu neobosite și cu spirit de modă, am găsit o bentiță fashion care face ca orice coafură să arate spectaculos. Pentru că prima zi de școală este importantă, o bentiță Gorjuss va fi un accesoriu deosebit în păr pentru a asigura o fotografie de album. Confecționtă din material textil, este decorată cu un fluture în roșu închis (în mijloc are un ornament auriu).

Bentiță cu imprimeu grafic pentru fetițe

Chiar dacă au părul scurt, asta nu înseamnă că nu pot purta o bentiță de păr. Pentru copilele care au preferat o tunsoare mai “rebelă”, o bentiță cu imprimeu grafic multicolor ar putea fi foarte amuzant. Plus că se vede foarte fain cu combinațiile de bleumarin-roșu în stil casual.

Bentiță tip coroniță

Pentru micuțele domnișoare care vor să arate ca niște prințese, am găsit un produs fain tare, parte din colecția Next. Într-un roz stins, această bentiță ca o coroniță în stil uni place pentru că pe cât de simplă este, pe atât de fermecătoare se va dovedi ca accesoriu de păr. Plus că și nuanța este una tare plăcută la vedere.

Bentiță croșetată pentru copii

Zilele de școală nu vor fi mereu caniculare, iar cel mai probabil că gradele din termometre vor scădea în ziua când micuții pășesc prima oară în clasă, început de toamnă. Așa că ar fi o idee bună să se achiziționeze și o bentiță mai grosuță, cu aspect croșetat, confecționată din tricot subțire. Este potrivită pentru uniformele mai sport.

Bentiță roșie cu sclipici

Cu zâmbetul până la urechi! Cam așa se vor vedea fetițele care vor purta această coroniță care are o fundă supradimensionată în partea laterală. Cu pietricele și sclipici, într-un roșu atrăgător, aceasta va putea fi asortată cu ușurința cu orice uniformă impusă de școală.

Bentiță din dantelă

Poate mai potrivită la final de an, când vara se impune cu miros și parfum de flori, această bentiță din dantelă cu floare galbenă (tip broșă, detașabilă) este minunată. Din materiale de calitate, bentița pentru fetițe este modernă și chic.

Bentiță lată roz cu buline

Buline pentru fetițele puse pe șotii în prima zi de școală! O bentiță cu imprimeu jovial și cu un design de efect, aceasta se vede frumos cu orice tip de coafură. Lată în față și strânsă cu elastic în spate, are o combinație de nuanțe deschise alb-roz.

