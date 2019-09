Tic-tac! Mult a fost, puțin a mai rămas până la începerea unui nou an școlar. Și cum pregătirile sunt pe ultima sută de metri, începem cu începutul. Micuții vor avea nevoie, în primul rând, de rechizite. Iar cum aceștia pot fi ceva mai pretențioși, ne-am gândit că “măcar” penarele să fie unele care îi șantajeze cumva să se simtă mai bine în timpul orelor de curs. Așa că ne-am orientat către penare echipate cu licențe de desene animate. Găsești propunerile în prezentarea de mai jos:

Penar echipat model Frozen

Pentru micuții care de câțiva ani tot fredonează cu Elsa, Anna și Olaf “Let it Go”, un penar cu un design Disney marca Frozen ar putea fi o bucurie imensă. Compartimentat în trei zone, acesta se închide cu fermoar și include toate rechizitele necesare în timpul școlii. Copiii vor găsi câte 6 creioane colorate și carioci, plus câte un creion de scris cu radieră, o gumă de șters, o riglă, o ascuțitoare și un bloc notes.

Îl poți vedea aici

Penar dublu echipat Gorjuss Fiesta

Accesoriul ideal pentru școală - un penar colorat și vesel cu licență Gorjuss. Acesta are dimensiuni reduse, un design colorat vesel cu flori (plus dungi laterale negre și albe de la Santoro London) și este dublu compartimentat. În prima secțiune sunt 2 creioane simple și 18 colorate, 3 pixuri cu mine diferit colorate, o radieră, o ascuțitoare mică. În al doilea sunt 18 carioci colorate, o riglă, un echer, un raportor semicerc.

Îl poți vedea aici

Penar Spiderman cu 55 de piese

Și pentru băieți, și pentru fete, acest penar cu licență Marvel are imprimat în centrul lui un personaj supererou foarte îndrăgit. Ideal pentru grădiniță sau pentru școală, conține instrumente de scris. Se vor găsi în interior 20 de markere colorate, un text marker, 24 de creioane colorate, o riglă, un creion HB, o ascuțitoare, o foarfecă, o radieră, 2 pixuri, un echer, un raportor și o luptă. Foarte cool!

Îl poți vedea aici

Penar Finding Dory cu echipamente de școală

Îi place animația Disney “Finding Dory” și se amuză de fiecare dată când o urmărește? Ar fi o idee simpatică să îi iei pentru școală un penar echipat și desenat cu această temă. Acesta conține diverse rechizite (12 creioane colorate, 10 markere, un pix albastru și unul negru, o gumă de ster, o ascuțitoare, un șablon simplu și unul cu litere, un echer și o luptă). Cu siguranță că va atrage admirația colegilor.

Îl poți vedea aici

Inside Out: penar echipat cu rechizite

34 de piese pentru cursurile de școală sau grădiniță, incluse într-un penar ce are în centrul “poveștii” animația extrem de cool și smart “Inside Out: Întors pe dos”. Împărțit în două compartimente, fiecare instrument din interior are sistem de prindere cu elastic, ceea ce le face ușor de depozitat și de găsit la nevoie.

Îl poți vedea aici

Penar cu prințese Disney

Prințesele de la Disney și-au dat întâlnire - pe cât de absurd sună - pe fațeta unui penar. Mai exact, acestea au devenit subiectul unor rechizite care vor face zilele de școală mai simpatice pentru domnișoarele pasionate de basme. Penarul Princess Palace este roz, compartimentat și are închidere cu fermoar. Include: 16 markere, 12 creioane colorate și câte un creion HB și pix cu mină albastră, plus o radieră, o riglă, o ascuțitoare, o foarfecă.

Îl poți vedea aici

Penar complet echipat cu licență Lego

Prichindeii care au făcut din seturile de construcție de la Lego un hobby, se vor simți răsfățați dacă la școală vor avea un penar astfel personalizat. Plus că are și etichetă cu nume în interior, ca să nu se încurce cu altele. Potrivit pentru făcut teme, este prevăzut cu obiecte necesare la școală: riglă, echer, ascuțitoare, radieră, creioane mari, normale și colorate.

Îl poți vedea aici