Vara lucrurile sunt mai simple. Cel puțin dacă ignorăm dogoarea zilelor caniculare și alegem să ne relaxăm. Pentru că ne hidratăm, mâncăm ușor și avem haine care ne lasă să ne mișcăm în libertate. Poate că nu ești adepta fustelor, dar vara s-ar putea dovedi un truc tare bun ca să faci față momentelor când gradele din termometre cresc peste limita de suportabil. Ca să facem lucrurile și mai drăguțe, ne-am gândit să rămânem în tema acestui sezon și să îți propunem câteva fuste vaporoase de vară cu imprimeuri florale. Pe cât de moderne, pe atât de distractive și colorate se vor dovedi. Avem încredere că vei găsi cel puțin un model care să îți fie pe plac!

Fustă neagră din voal cu imprimeu floral

Există conceptul că negrul atrage căldura. Este cumva adevărat, dar dacă îi adaugi câteva nuanțe energice ca să îl mai “îmbunezi” o să obții o ținută perfectă de vară. Noi am dat peste o fustă din voal în cloș cu imprimeuri florale și talie medie. Este un model ploșat, midi, din material neelastic și vaporos - perfect pentru acest sezon!

O poți comanda aici

Fustă midi cu croială lalea și print flori

De la Esprit am dat peste o fustă bleu care se vede grozav cu niște sandale ușoare. Cu print fain, aceasta are o croială interesantă și elastic în talie, care îi conferă un look grozav indiferent ce top ai alege în partea de sus. Are buzunare frontale, croială lalea și este din bumbac, deci lasă pielea să respire.

O poți comanda aici

Fustă trei sferturi cu imprimeu flori multicolore

Bucură-te de vară și de energia acestui anotimp purtând o fustă în zeci de nuanțe! În cloș și midi, această fustă are fundal negru și imprimeu floral multicolor. Foarte lejeră ca aspect, este ușor de purtat pentru că este confecționată din material vaporos. Se închide cu nasturi și se poate purta cu tricouri uni pentru un efect fain.

O poți comanda aici

Fustă scurtă din plasă de vară

Pentru cele mai îndrăznețe, am găsit o fustă scurtă din plasă jala. Este mini și într-un design mai excentric, păstrându-și însă un aspect delicat. Este de la brandul Diesel, este de culoare roz pal și este prevăzută cu volane simpatice. De asemenea, are imprimeuri florale și închidere cu fermoar ascuns.

O poți comanda aici

Fustă Mango stil Hawaii cu flori

Vara înseamnă și vacanță, iar cu siguranță asta implică o plimbare pe plajă. Dacă nu ajungi în vreo insulă exotică din Hawaii, asta nu înseamnă că nu poți aduce spiritul Aloha mai aproape de tine. Mango propune o fustă cu imprimeuri florale stil Hawaii și este tare drăguță! Patternul exotic îi conferă un look interesant, iar fasonul drept este tare cool!

O poți comanda aici

Fustă cu închidere nasturi și flori decorative

Dacă îți place verdele, să știi că NEXT are o fustă tare faină în colecția de vară cu print floral. Este gândită cu croială evazată și are o despicătură seducătoare în lateral. Stil casual are talie medie, buzunare laterale și se poate purta inclusiv cu încălțăminte sport. Desigur, pentru acelea dintre noi care preferă ceva mai simplu - pentru că acest model se pretează la așa ceva.

O poți comanda aici

Fustă petrecută cu model floral și aspect tineresc

Dintre toate fustele cu imprimeu floral alese, credem că asta este preferata multora. Stil modern, ținuta se remarcă prin aspectul petrecut și prin fundă supradimensionată ornamentală în partea din față. Cu talie înaltă, acesta are un cordon decorativ și este împodobită cu volănașe mici. Este un model de ținută fabricat în România, deci minunată!

O poți comanda aici

Foto homepage: MRProduction /Shutterstock