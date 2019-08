Doamna doctor Mihaela Dan (foto), specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, spune ca aceasta situatie este cauzata de prezenta bacteriilor in cavitatea bucala, precum si de existenta unor obiceiuri daunatoare si a unei igiene dentare deficitare.

In general, cariile apar atunci cand alimentele care contin carbohidrati (zaharuri si amidon) sunt lasate in contact cu dintii perioade mai lungi de timp. Astfel de alimente includ lapte, bauturi carbogazoase, bomboane, prajituri, sucuri de fructe, cereale si paine. Combinatia de bacterii, resturi de alimente, acizi si saliva formeaza o substanta numita placa dentara, care ataca smaltul dintilor, provocand carii.

Cum putem preveni cariile la copii?

Cu siguranta cariile dentare la copil pot fi si trebuie sa fie prevenite printr-o igiena dentara foarte buna, inca de la aparitia primilor dinti de lapte.

“Primul pas in prevenirea cariilor la copii este inceperea periajului dentar odata cu aparitia primului dinte. Dintii, limba si gingiile trebuie periate de doua ori pe zi, insa pana la 3 ani nu este recomandata folosirea pastei de dinti cu fluor, ci doar folosirea pe rand a degetarului de silicon care are peri in varf, apoi a periutei de dinti, fara pasta de dinti”, recomanda doamna doctor Mihaela Dan.

“Dieta la randul ei are un rol foarte important. Este recomandat sa evitam gustarile care sunt lipicioase si bogate in zaharuri, precum si administrarea de alimente sau lichide dulci, mai ales pe timpul noptii, pentru a impiedica aparitia cariei de biberon. Nici macar laptele nu trebuie sa stagneze in gura pe timpul noptii, pentru ca este o sursa foarte buna de hrana pentru bacterii, care se vor inmulti si vor produce numeroase carii dentare. Putem preveni transferul de bacterii de la adult la copil prin evitarea folosirii in comun a tacamurilor sau umezirea suzetei pentru sugari cu saliva”, spune specialistul ortodont.