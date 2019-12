comunicat de presă

Sărbătorile de iarnă sunt probabil cea mai frumoasă perioada din an. La bucuria de a dărui și de a primi cadouri, se adaugă și bucuria de a savura mâncăruri specifice sezonului care în cea mai mare parte a lor, sunt extrem de bogate caloric. Vizitele dese, mișcarea puțină sau chiar deloc, vor avea efecte vizibile asupra siluetei noastre, iar pentru cei mai mulți dintre noi, există o singură mare problemă: kilogramele în plus acumulate în această perioada.

Cum ar trebui să arate meniul de sărbători că să-ți menții silueta, dar să te și delectezi cu bunătățile care-ți plac? Dr. Șerban Damian, specialist în nutriție, fondator al Centrului Superfit, te ajută cu câteva idei pe care le poți pune în practică în perioada sărbătorilor, legate de: când mâncăm, cum mâncăm și mai ales ce mâncăm, iar George Forţu, psiholog în cadrul Centrului Superfit îți spune care este relația între mâncare și emoție.

Gustă câte puțin din fiecare, dar nu exagera. Pentru cei mai mulți dintre noi este absolut imposibil să nu guste nimic din bucatele tradiționale de sărbători, decât dacă au adoptat un alt stil de viață. Secretul succesului: moderația! “Este în regulă să te bucuri de felurile de mâncare tradiționale, dacă îți plac, dar ai grijă la mărimea porțiilor. În loc de șapte sarmale, mănâncă patru. În loc de trei felii de cozonac, alege una singură. Atenție și la caloriile “lichide”, cum ar fi băuturile carbogazoase, sucurile dulci, cocktail-urile, alcoolul, care se adună fără să-ți dai seama.”, ne sfătuiește Dr.Șerban Damian, nutriţionist, fondator al Centrul Superfit.

Și nu uită că ai acces pe toată perioada anului la preparatele specifice sărbătorilor, fie că vorbim de sarmale, cozonac, tort, deci nu trebuie să faci abuzuri în această perioada.

Mănâncă încet, conștient. Mâncatul trebuie să fie încet și conștient. Deși regula este general valabilă în viață de zi cu zi, ea ar trebui aplicată cu rigurozitate în perioada sărbătorilor. “Dacă tot e sărbătoare și te afli la o masă plină de bunătăți, savurează ce îți pui în farfurie. Fă pauză și lasă tacâmurile jos între două înghițituri. Mestecă bine, fără grabă, acordând atenție fiecărui fel de mâncare, deoarece senzația de sațietate are nevoie de timp pentru a fi transmisă la creier. Este un sfat pe care ar trebui să-l aplicăm la orice masă, nu doar de Crăciun.”, explică dr. Șerban Damian.

“Trebuie să conștientizăm “de ce mâncăm”. Mâncăm pentru că ne este foame, pentru că avem nevoie de nutrienții necesari sau pentru că ne place atmosfera? Mâncăm din solidartate cu cei cu care suntem la masă și care mănâncă, și nu vrem să fim considerați altfel? De obicei dacă refuzi, persoană care a gătit pentru tine se simte lezată, așadar cel mai indicat ar fi să ii spui din start ce cantitate de mâncare ești pregătit să mănânci, și toată lumea este fericită” – ne sfătuiește George Forţu – psiholog în cadrul Centrului Superfit.

Învață să gătești mai light. Orice preparat tradițional are și varianta lui mai dietetică. “Poți face sarmale cu carne de pui sau curcan, poți face salată Boeuf fără maioneză sau cu maioneză light, poți folosi jumătate din cantitatea de zahăr la cozonac, etc.”, continuă specialistul în nutriție.

Profită de vizitele făcute. În general masa de sărbători înseamnă o adunare în familie, între prieteni. Profită de aceste momente, să vorbeșți mai mult și să mănânci mai puțin! “Dacă faci pauză de fiecare dată când povestești ceva sau ai o conversație, vei mânca mai încet și deci ai mai multe șanse să-ți dai seama când te-ai săturat, că să te opreșți la timp. Nu trata sărbătorile că pe “campionate de mâncat”, ci profită de această perioadă pentru a petrece timp în compania familiei și a prietenilor”, ne sfătuiește nutriţionistul Șerban Damian.

“În cazul în care ești singur, găsește-ți un aliat dintre cei cu care stai la masă, o rudă, un amic, cu care să mergi la plimbare, cu care să te sfătuiești în privința meselor, în sensul de a nu te simți stingher în acest proces, pentru că este greu să faci față presiunii celor din jur. Trebuie să ai capacitatea să găsești un echilibru, să vorbești cu cineva despre problemele tale, să îți exteriorizezi gândurile.”, explică George Forţu – psiholog în cadrul Centrului Superfit.

Spune STOP când te-ai săturat. Tentația e mare, felurile de mâncare sunt multe. Dacă există “bunătăți” din care nu ai gustat, lasă-le pentru următoarele mese. “Dacă te-ai săturat, dar ai vrea să încerci și alte feluri de mâncare, ia o pauză sau așteaptă următoarea masă. Bunătățile nu pleacă nicăieri. Poți “repartiza” echilibrat delicatesele la toate cele trei mese, astfel încât să nu-ți îngreunezi digestia. Nu-i lăsă pe ceilalți să-ți spună ce și cât să mănânci. Chiar dacă cei din jur se servesc cu încă o porție, nu ești obligat să faci la fel. Dacă vrei “să ții pasul” cu ei, mai bine mănâncă mai încet.”, sfătuiește Dr. Șerban Damian, specialist în nutriție.

Respectă programul meselor. Internetul abundă de sfaturi conform cărora este bine să mănânci dulciurile la micul dejun, să sări peste cină, etc. “S-ar putea că în lipsa unei mese să “compensezi” la următoarele, așa că păstrează echilibrul zilnic. Alternează preparatele de sărbători, de obicei bogate în grăsimi și zaharuri, cu unele mai ușoare. Alege proteine de calitate, cum sunt cele din ouă sau iaurt. Cu un conținut ridicat de fibre și nutrienți, dar cu un număr redus de calorii, salatele de legume pregătite cât mai simplu sunt o alegere bună pentru o parte dintre mese”, recomandă Dr. Șerban Damian.

Fă mișcare de câte ori mănânci! Deși prin stil de viață sănătos se înțelege implicit și sportul, în perioada sărbătorilor tot mai mulți uită de el. “Un stil de viață activ este pentru tot timpul anului, nu doar pentru a compensa ceea ce ai mâncat de sărbători. Fă din mișcare o activitate plăcută și folosește zilele libere pentru plimbări sau chiar sporturi de iarnă.”, continuă specialistul în nutriție al Centrului Superfit.

Profită de zilele libere și odihnește-te. Perioada sărbătorilor este perfectă să îți încarci bateriile și să începi anul cu energie, așa că nu uită de odihnă. Dacă eșți obosit, vei avea tendința să mănânci mai mult. Sărbătorile sunt o perioadă excelentă să-ți încarci bateriile, că să începi noul an cu mai multă energie.

Nu uită de rezoluțiile pentru anul următor. “Ar fi indicat să ne setam un obiectiv pe care să îl împărțim în obiective mai mici pe care să le putem îndeplini, indiferent că vorbim de slăbit, de a începe un stil de viață sănătos și echilibrat, de a obține un nou job, sau un alt statut profesional. Pe scurt să gândim pe termen lung, astfel încât atunci când facem bilanțul la final de an să vedem ce rezultate am obținut. Iar dacă nu reușești, apelază la specialist. Indiferent de cât de buni am suntem în domeniul în care profesăm, nu putem să învățăm un alt mod de viață, decât prin relații.”, sfătuiește George Forţu, psiholog în cadrul Centrului Superfit.

