comunicat de presa

Odata cu lansarea noii colectii ECCO VITRUS™ MONDIAL in Romania, ECCO a schimbat perceptia masculina cand vine vorba de stil. VITRUS™ MONDIAL este o colecti-dedicata barbatilor eleganti, care stiu ce isi doresc si este prezenta doar in 11 magazine selectate din Europa, printre care si cel din Baneasa Shopping City.

Sneak peak pentru pasionatii de fashion!

Miercuri, 30 octombrie, magazinul ECCO din Baneasa a fost gazda lansarii oficiale, in Romania, a colectiei unice in care tehnologia se imbina cu stilul si confortul - VITRUS ™ MONDIAL.

Printre invitatii prezenti la eveniment s-au aflat George Buhnici, George Burcea, Andreea Balaban, Paul Janssen, directorul Category Men la ECCO International, dar si excelenta sa, ambasadorul Danemarcei in Romania - Søren Jensen.

”Ne bucuram ca ECCO reprezinta un brand de incaltaminte premium care se diferentiaza pe piata prin calitate, confort si inovatie din punct de vedere al pieii si al tehnologiei unice. In Romania, brand awareness-ul este in continua crestere, iar lansarea colectiei Vitrus Mondial, exclusiv in magazinul din Baneasa reprezinta un pas important in dezvoltarea acestuia. Noua colectie respecta principiul ECCO de a nu face niciodata compromisuri atunci cand vine vorba de calitate si inovatie permanenta.” a spus Victor Tighinean, directorul general ECCO.

Colectia ECCO VITRUS™ MONDIAL este disponibila pentru shoeloveri in 11 magazine exclusive din: Zurich, Copenhaga, Londra, Hamburg, Bredebro, Varsovia, Viena, Praga, Bratislava si Bucuresti.

La acest eveniment au fost prezenti si partenerii nostri: SARTO, care au expus un costum Bespoke si UniqueGift.ro, cu figurinele unicate marca Forchino.

ECCO VITRUS ™ MONDIAL – al patrulea membru al familiei VITRUS ™

Colectia VITRUS ™ este o revolutie in incaltamintea barbateasca.

Pantofii VITRUS ™ sunt realizati folosind tehnologia ECCO FLUIDFORM™.

Cu un echilibru perfect intre amortizare si recul, precum si o potrivire si o sensibilitate naturala, FLUIDFORM™ creaza o legatura integrala si durabila intre talpa si partea superioara.

Partea anatomica urmareste forma naturala a piciorului, iar shankul revolutionar VITRUS ™ cu suport integrat pentru calcai te asigura ca stilul nu compromite confortul.

Despre ECCO

ECCO este unul dintre cele mai importante brand-uri de pantofi din lume, care combina stilul si confortul. Succesul ECCO este construit in jurul produselor cu o piele de calitate superioara. Produsele ECCO sunt vandute in 90 de tari, la peste 2.200 de magazine ECCO si peste 14.000 de puncte de vanzare. ECCO a fost fondat in Danemarca in 1963, si are peste 21.000 de angajati in intreaga lume.