Comunicat de presă

#AppletoneParty2019 by Strongbow, primul festival din România dedicat cidrului, a adus împreună, anul acesta, 13.000 de invitați, un număr record în cei 5 ani de existență în peisajul urban bucureștean.

Lansat ca un moment special dedicat recoltei de toamnă și culesului de mere, ingredientul de bază al cidrului, Appletone a luat conturul unui adevărat festival de o zi, în mijlocul naturii, unde distracţia şi relaxarea se îmbină perfect. #AppletoneParty readuce în atenție începutul celei mai frumoase perioade a toamnei, când se culeg roadele de peste an, mai exact #RecoltaUrbană.

Ca în fiecare an, atmosfera a fost plină de energie, tumult si entuziasm susţinută de cidru, băutura vedetă a serii și cocktailurile pe bază de cidru. Dincolo de relaxarea în mijlocul naturii, festivalul de o zi a avut toate ingredientele necesare pentru a le oferi participanților o petrecere pe cinste la început de toamnă. #AppletoneLineUp din acest an a pus în mișcare miile de invitați, care au cântat și dansat de cealaltă parte a scenei, alături de Parov Stelar, Helen, The Motans and Soundopamine, alături de Dj-ii VRTW.

Appletone nu este doar un simplu festival de muzică. Ca și în anii precedenți, participanții au experimentat și diferite activități sportive, precum stand up paddle pe lacul Străulești sau zidul de escaladă. Printre cei care au încercat noile experiențe s-a aflat și Anca Surdu, fostă concurentă la Exatlon: „Anul trecut am văzut pentru prima oară u paddle board, tot la Appletone. Atunci nu am încercat să mă dau, însă anul acesta mi-am promis ca nu voi mai rata momentul. Mi-a plăcut foarte mult, mai ales că ritmurile muzicii se auzeau de pe mal pe fundal. A fost o super experiență pe care nu o voi uita și abia aștept să încerc din nou.”

“Am fost întrebat de ce îmi place #AppletoneParty. Aș putea să numesc cel puțin 3 motive, dar cred că cel mai important și care le însumează pe toate este autenticitatea acestui festival. În fiecare an regăsesc aici o atmosferă care mă face să ma simt foarte relaxat. Întreg conceptul mi se pare că îi da ceva special. Ideea unei recolte urbane, strănsul de mere, și, în același timp energia urbană, muzica, activitățile pe care le poti face aici, mi se par o reteță foarte autentică”, a declarat Vladimir Drăghia.

***

Recolta Urbană este platforma prin care Strongbow anunţă începerea sezonului de cules mere într-un mod inedit şi urban. Vedeta campaniei este mărul, ingredientul care stă la baza cidrului - băutura autentică ce a cucerit consumatorii români în urmă cu 5 ani, atunci când brandul Strongbow a fost lansat pe piaţă şi a pus bazele a ceea ce urma să devină categoria de cidru în România, alături de branduri precum Old Mout sau Cidru Mândru.

Pornit acum câțiva ani ca petrecerea ce marchează momentul recoltei, Appletone a crescut de la an la an, reuşind să aducă în Bucureşti atmosfera unui adevărat festival în aer liber, cu artişti internaţionali cunoscuţi, oferind totodată o nouă experienţă celor prezenți, prin activităţile variate din cadrul evenimentului.