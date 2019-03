Comunicat de presa

Primul magazin TOPSHOP TOPMAN din Romania s-a deschis in Bucuresti Mall, marcand astfel inaugurarea unui concept unic de magazin, in premiera mondiala. Mii de iubitori ai brandului britanic au vizitat deja, in primele zile, impresionantul spatiu comercial de peste 1,000 de metri patrati, transformand locul in noul hot-spot al stilului din Bucuresti.

Atat colectiie TOPSHOP de haine si accesorii din liniile Mainline, Boutique si Denim, cat si cele TOPMAN Mainline, Denim si Formal outwear au incantat vizitatorii, care au putut simti in spatiul minimalist atmosfera si spiritul autentic londonez.

Voici La Mode Group, detinatorul francizei in Romania, a oferit o multime de surprize clientilor TOPSHOP TOPMAN. Primele 100 de persoane care au intrat in magazin in ziua inaugurarii au primit vouchere in valoare de 150 lei, in timp ce toti cei care isi faceau o fotografie la cabina telefonica tipic londoneza din afara centrului comercial si postau poza pe Instagram primeau un discount de 25% la prima achizitie. Pe langa toate acestea, 1000 de taloane razuibile au fost oferite in weekend vizitatorilor Bucuresti Mall Vitan cu premii de pana la 450 lei si discounturi intre 10% si 25%.

TOPSHOP TOPMAN Bucuresti Mall Vitan ofera o experienta de shopping unica, prin instalatii pop-up, spatii de relaxare si prezentari inedite pentru clienti. Mai mult decat atat, in weekend-ul de deschidere brandul a oferit activari pline de rasfat in magazin cum ar fi un nail-bar si barber shop, in parteneriat cu Gett’s, un nume important in industria saloanelor cosmetice.

“Obiectivul TOPSHOP si TOPMAN este de a livra piese puternice si stil care alimenteaza creativitatea consumatorilor si mai ales increderea de sine. Suntem concentrati inspre oferirea unei experiente de shopping speciale si avem in plan sa gazduim constant activari deosebite, alese pentru a bucura si rasfata clientii. Mai mult decat atat, sprijinim accesul tinerei generatii la produsele noastre si oferim studentilor o reducere permanenta de 10%. Planul nostru de dezvoltare in Romania include deschiderea de magazine in toate orasele importante ale tarii, iar in curand vom anunta deschiderea celui de-al doilea spatiu comercial TOPSHOP TOPMAN, in cursul acestui an”, a spus Artemis Antoniadou, CEO, Voici La Mode Group.

In urmatoarele weekenduri, atmosfera va fi completata de sesiuni LIVE de muzica, asigurate de un DJ chiar din inima magazinului.

Brandurile britanice apreciate in intreaga lume au avut pare de un eveniment VIP de lansare la care au venit peste 300 de invitati, vedete, influenceri si iubitori de moda, care au putut admira in premiera colectiile, in timp ce s-au bucurat de un show de muzica si lumini semnat de Zoli Toth. Magazinul a putut fi vazut de public prin intermediul a mii de postari in social media in seara evenimentului.