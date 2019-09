Bunicul pantofar, tatăl croitor...

“De la grădiniță, obișnuiam să merg în atelierul tatălui meu, pentru că, pe vremea respectivă, tata lucra în sistem lohn. Un sistem care aducea brand-uri din străinătate cu prototipuri, cu șabloane, cu toate modelele, cu ață, cu etichete, cu mărimi, cu tot ceea ce este posibil ca o haină să fie perfectă. Acest sistem oferea de lucru fabricilor din România. Producătorul din fabrică doar produce haina pe modelul impus de client. Astfel, acest produs se amplifica de la câteva sute de bucăți, la câteva mii. De aceea atelierele vechi, de pe vremea bunicii, au murit, pentru că a apărut în România acest sistem lohn. Ei bine, eu, pe atunci, începusem să fac primii pași spre lumea modei... Realizam genți din materiale textile pe care le arătam cu mândrie învățătoarei, mă aventuram să realizez haine așa cum făcea și tata... Numai că, el îmi spunea tot timpul să nu merg pe urmele sale pentru că îmi va fi foarte greu. Eu eram sigură că voi fi cel mai cunoscut designer din România, sau măcar mă voi număra printre cei mai cunoscuți designeri din România. Mama mea lucra la o fabrică de tricotaje, iar bunica din partea tatălui meu lucra în confecția ușoară. Tata era cel care făcea confecție grea, adică geci, paltoane, sacouri pentru bărbați, iar bunicul din partea tatălui meu era pantofar. Așadar, trebuia să păstrez tradiția... Am urmat facultatea de design vestimentar din Cluj. Deși eu știam să fac deja un produs cu tot cu tipar, pentru că învățasem lucru acesta de la tatăl meu, ei bine, facultatea era cu totul și cu totul altceva... Am intrat după ce am dat de trei ori, pentru că acolo era locul unde trebuia să știi să desenezi. Dar, în cele din urmă am intrat prima. Așadar, învățasem să desenez și voiam să arăt că sunt capabilă să fac această facultate. Am învățat să schițez portretul uman, cu tot cu mușchi și oase. În anul I de facultate am studiat foarte bine biologia pentru ca eu, ca designer, să știu să desenez corpul uman. Oricum, aici am aflat ceea ce înseamnă conceptul unei colecții, aici am învățat să realizez o colecție, să dezvolt o colecție.

În anul al-II-lea de facultate am început să lucrez la o fabrică de tricotaje din Cluj, ( Cehu Silvaniei) pentru că mi s-a oferit un post de creație vestimentară. Aici totul a fost extrem de interesant. Se lucra în sistem lohn, însă își propuseseră să dezvolte un brand autentic, pe intern, iar eu am făcut creație special pe linia lor de intern. Azi, nu mai fac tricotaje, dar în sufletul meu există încă dragoste pentru acest tip de îmbrăcăminte.”

Proiect cu haine pentru copii în continuă dezvoltare la acest moment

“În anul 2008 am avut o revelație... Am realizat o colecție-capsulă din tricotaje, dedicată copiilor. Dar, din păcate, termenul în care trebuia să ies pe piață cu această colecție se decalase foarte mult și nu am fost pregătită pentru toate acestea. Nici nu aveam copii la acel moment și mi-a fost dificil să duc la capăt ceea ce îmi propusesem. Acum, pentru că am copii a fost mult mai ușor să duc la capăt acest proiect. Este o continuitate a tot ceea ce înseamnă angelic, sau aripi de înger, un lait motiv al ulimelor mele creații. „

Aripile de înger- un lait motiv în colecțiile Kinga Varga

„Da, îngerul este întotdeauna prezent în colecțiile mele, idiferent dacă scot numai un produs, sau poate numai un singur model... Tema angelică se regăsește în creațiile semnate de mine de când l-am pierdut pe tatăl meu. Mi-am dat seama că toate momentele frumoase sau mai puțin frumoase din viața mea m-au dus acolo, spre tot ceea ce a însemnat tata. Părinții mei au fost cei care m-au ridicat și m-au ajutat să merg mai departe. Ei au fost cei care m-au ajutat să văd lumina și frumusețea vieții. Am simțit că ei mi-au dat aripi cu adevărat! Așadar, trebuia să există această colecție cu îngeri. Peste toate, atunci când am ajuns în București, am fost înconjurată de oameni care mi-au dat aripi și au crezut în mine, în tot ceea ce eu reprezint ca designer vestimentar. Profesoara mea din facultate, Elena Basso Stănescu a fost cea care m-a încurajat, pentru că a simțit că am talent și i-a plăcut că sunt un om ambițios. Voi aminti aici și de domnul Luigi Bodo, directorul general de la Rifil, omul care m-a ajutat să punem pe picioare brand-ul Kinga Varga și care a crezut în mine. Mi-a deschis usile multor fabrici de tricotaje din România, iar aceea a fost rampa de lansare! Voi spune că există foarte puțini oameni care îți dau mână liberă, care pot crede în tine, care sunt dispuși să te ajute. El a făcut acest lucru ca eu să fiu azi ceea ce am devenit. Așadar, îngerii nu au apărut întâmplător în viața mea! M-au trimis la oamenii potriviți, care mi-au dat aripi! “

Piața externă i-a oferit experiența de care avea nevoie. A participat la tărgurile de design din Franța și Italia

„Am participat la tărgul Pitti Filati din Italia, apoi la unul dintre târgurile din Paris, unde am văzut o altă lume, mult mai rafinată, cu textile foarte fine, foarte scumpe, așa cum e organza sau materialele din piele, împletituri din fire prețioase, etc. De aici au început să curgă niște comenzi pe care le-am onorat cu succes. Mai avem feedback-uri din alte țări ca Norvegia, dar încă suntem în tatonări. “

Kinga Varga iubește țesăturile pline, iar bumbacul cu fibră naturală este alegerea perfectă

“Iubesc tot ceea ce înseamnă material fluid, ador și organza, dar și țesătura numită tafta, tule, dantela brodată, voalul, mătasea și mai ales bumbacul satinat pentru că are fibră naturală. Este genul de material care îți oferă confort... Așadar, tind spre texturile un pic rigide, pe care le poți controla mai bine atunci când le coși. Sunt unele materiale pe care le coși mai greu, eu ador țesăturile pline.”

Piața fashion din România a ajuns la maturitate. Azi, vorbim de un trend în continuă dezvoltare

„ Noi suntem de 14 ani pe piața din România. Primii ani au fost grei. Îmi aduc aminte că în anul 2001 era destul de dificil să educi publicul să cumpere din zona designe-ului vestimentar românesc. Azi există un trend în zona aceasta, iar publicul a evoluat foarte mult. Ne-au invadat brand-urile din străinătate ca Zara, Bershka, etc, iar oamenii nu mai vor uniformă. Românii vor deja ceva diferit. Totul se schimbă în bine, e o evoluție frumoasă pe care o remarc și mă bucur că femeile din România vor să îmbrace haine ale creatorilor de aici, din piața internă. Clientele Kinga Varga vin aici, în atelierul meu, pentru că vor să aibă în garderobă produse unice, vor să se îmbrace din cap până-n picioare cu haine create de mine. În prezent avem două linii- cea de Ready to Wear, cu modele care se realizează în serie și LuxuryWear ținute de seară și evenimente în serie limitata „

Kinga Varga ca antreprenor...

“Am crescut afacerea pe instinct. Și acum acționez pe insctinct! Dacă începi să faci calcule nu te mai apuci de o afacere! Din păcate, purul adevăr este că sistemul românesc nu te ajută. Legile din România nu te ajută să te dezvolți ca antreprenor. Dar noi găsim soluții, mergem înainte, pentru că piața este mereu în schimbare. Trebuie să fii mereu prezent în afacere, să ții frâiele astfel încât să nu te abați de la un drum care aduce părosperitate și continuitate afacerii. Chiar dacă avem o viziune îndepărată și visăm la lucuri mari, trebuie să fim mereu prezenți la tot ce înseamnă chestii de moment, să ne adaptăm la ce se întâmplă azi. Mergem la pas cu cerințele clienților. Voi da ca exemplu geanta galbenă din fâș Kinga Varga, care a avut impact, la fel și rochia din fâș, extrem de spectaculoasă cu un succes enorm. Pregătim colecția de toamnă-iarnă, vom fi prezenți la Fashion Philosophy în octombrie, un eveniment care va avea loc în București, iar anul următor, în luna iunie, Kinga Varga va fi prezentă la Sibiu Fashion Days. “