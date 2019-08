Astazi, 6 august 2019, conform calendarului crestin ortodox, sarbatorim un eveniment important pentru noi crestinii, Schimbarea la fata a Domnului, cea mai mare sarbatoare din timpul Postului Adormirii Maicii Domnului. Ea marcheaza un moment deosebit in istoria crestinatatii, cel in care Iisus Hristos s-a aratat ucenicilor sai Petru, Iacov si Ioan drept Dumnezeu pe muntele Tabor.

Momentul transfigurarii Mantuitorului Iisus este unul sublim si este prezentat in Evanghelia dupa Matei (cap. 17) astfel: “Si s-a schimbat la fata inaintea lor si a stralucit fata Lui ca soarele, iar vesmintele lui s-au facut albe ca lumina”. Totodata, Evanghelia mentioneaza ca in timpul rugii lui Iisus, s-au aratat si prorocii Moise si Ilie vorbind cu el, iar ucenicii au putut vedea cum un nor luminos se intinde deasupra lor, iar un glas din ceruri le-a spus lor: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit, in care am binevoit; pe Acesta ascultati-l”.

In popor, sarbatoarea mai este cunoscuta si sub numele de Probojenia sau Obrejenie, denumirea provenind din slavona si semnificand “transformare”, “schimbare”. Mai mult decat graitor, teologul Antim Ivireanul descrie acest moment intr-un mod extrem de sugestiv, ca pe “Dumnezeiasca Infrumusetare a lui Hristos”, iar sfantul Toma de Aquino considera Schimbarea la fata a Domnului drept unul dintre cele mai mari miracole, unul care vine in completarea botezului si care ne arata o parte din Dumnezeirea si frumusetea din Rai.

Traditiile si obiceiurile romanesti care exista in legatura cu aceasta sarbatoare:

In traditia populara, sarbatoarea Schimbarii la fata a Domnului reprezinta si un moment de tranzitie de la anotimpul calduros catre cel al toamnei, de acum incolo marea majoritate a florilor incepand sa se vestejeasca, iar iarba incetand sa mai creasca si sa se ingalbeneasca. Totodata, frunzele incep si ele sa se schimbe la culoare, taratoarele sa se retraga sub pamant, iar pasarile, la randul lor, se pregatesc sa plece pe meleaguri mai calde si mai insorite.

In plus, in functie de cum este vremea in ziua Sarbatorii Schimbarii la Fata, se fac predictii legate de caracteristicile toamnei din acel an.

Astfel, daca soarele va straluci pe cer in aceasta zi sfanta, iar vremea va fi una calda si placuta, toamna va fi si ea pe masura. O toamna indelungata, imbelsugata, plina de roade si recolte… Daca in schimb va fi ploaie, toamna va fi una mohorata si cu multe ploi.

Se spune ca aceasta sarbatoare trebuie tinuta de intreaga suflare. Este zi de odihna si de rugaciune, este o zi in care trebuie sa il regasim pe Dumnezeu inauntrul nostru si sa ne amintim de lumina divina din fiecare din noi. De aceea, se spune ca este bine ca macar astazi sa lasam deoparte treburile materiale, sa nu spalam si sa nu facem treburi in gospodarie. Sa incercam in schimb sa ne curatim de pacate si greseli ca sa stralucim in toata splendoarea si sacralitatea noastra primordiala asa cum a facut-o Iisus in fata ucenicilor sai.

Prin urmare, este indicat sa eviti certurile cu cei dragi, dar si cu cei cu care te intalnesti sau interactionezi in ziua respectiva, dar si sa eviti sa stai suparat pe cineva caci asa vei sta tot anul. Asadar, aceasta sarbatoare indeamna catre iertare, impacare si convietuire in pace si armonie cu cel de langa noi.

Mai mult, se spune ca cei care se lupta sa scape de un viciu si se roaga ardent in aceasta zi, vor fi ajutati de Dumnezeu sa se vindece si sa isi invinga patimile.

In popor, femeile care se vor ruga lui Dumnezeu cu inima curata in aceasta zi si vor tine sarbatoarea cum se cuvine, vor avea o nastere usoara, fara dureri, iar pruncii lor vor fi sanatosi si binecuvantati.

Pentru calator, se stie ca aceasta zi nu este chiar cea mai prielnica si este necesara mai multa precautie decat de obicei. O superstitie straveche ne vorbea de faptul ca cei care pleaca la drum sau in calatorie in aceasta zi pot rataci drumul de intoarcere, ajungand in locul de unde au plecat odata cu revenirea berzelor.

Conform unei superstitii mostenite din strabunii, este bine ca in aceasta zi sa nu te scalzi in apele curgatoare de munte caci ele incep sa se raceasca, iar cerbii vin sa le spurce. Mai mult, incepand de astazi, este recomandat sa nu se mai doarma afara caci vremea incepe sa se raceasca.

In timpul slujbei din cadrul bisericilor, exista obiceiul ca cei credinciosi sa se duca la biserica cu struguri timpurii, faguri de miere, mere de vara si alte roade care vor fi sfintite si apoi impartite celor sarmani, in amintirea si pentru sufletul celor care nu mai sunt printre noi. Totodata, astazi se binecuvanteaza recoltele, boabele de grau pentru samanat, dar se sfintesc si gradinile.

Chiar daca astazi este una din zilele din Postul Adormirii Maicii Domnului, avem dezlegare la peste, vin si untdelemn.

