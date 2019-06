Dacă îți mai zboară încă gândul după vreo iubire pierdută, dacă nu ai niciun semn și totuși te întrebi: "Se mai gândește la mine?" Dacă ți s-a făcut dor de vreun prieten din facultate și te întrebi "Poate pe unde l-a purtat viața?" Dacă s-a atenuat supărarea pe cineva cândva apropiat și ai vrea să reînnodați totuși prietenia și să treceți peste momentele care au slăbit relația, dar nu știi exact dacă și acea persoană îți simte lipsa... te întrebi: "îi e dor de mine?"

Acest articol este dedicat sufletelor care se întreabă și care sunt bântuite de adieri de dor.

Când ne gândim la cineva, operăm pe frecvențe pe care nu le-am accesa dacă, ceva din noi nu și-ar dori să intre în legătură cu acea persoană. Și lăsăm aceste frecvențe emoționale să comunice indiferent de distanțele fizice sau emoționale care ne despart.

Se întâmplă adesea ca persoana la care ne gândim să apară la scurt timp după ce am lansat gândul de conexiune, mai ales când relația este una pozitivă. Uneori însă, rămâne tăcere între oameni. Dar dacă am ști să ascultăm mai bine limbajul Universului, și să îl descifrăm, am înțelege că aceasta nu este o tăcere totală.

"Oare și el se gândește la mine?"

Aceste semne care aparțin limbajului energetic al Universului, îți pot arăta că cineva se gândește la tine, chiar dacă nu îți spune acest lucru în mod direct. Poate nu îndrăznește, sau poate a ales să meargă mai departe, în ciuda amintirilor plăcute.

Este foarte important să iei în considerare sursa/persoana de la care primești aceste mesaje telepatice și să îți urmărești cele mai bune interese atunci când decizi saau nu, să răspunzi în vreun fel sau altul.

Semne telepatice atunci când cineva se gândește la tine

1. Semn că cineva se gândește la tine: Ai sughițuri

Când avem sughițuri, înseamnă că cineva se gândește la noi, sau vorbește despre noi. Este un moment când și această persoană conștientizează că nu te-a mai văzut de mult și nu a mai auzit de tine. Dacă apare acest semn, înseamnă în mod clar, că persoana care îți apare prima în gând, atunci când ate întrebi cine ar fi putut fi, se gândește la tine.

Foto: Pexels/ Lukas Rychvalsky

2. Semn că cineva se gândește la tine: Ai găsit o pană (albă)

OKDacă ai găsit o pană și tot găsești pene, acesta este un semn clar că cineva se gândește intens la tine și, cel mai important, îți transmite sentimente bune. Gestul în sine de a găsi pana, ar trebui să îți aducă pe cineva în minte și, evident, este vorba despre acel cineva la care te gândești la rândul tău. Este o persoană care efectiv, nu poate să te scoată din gândurile sale.

Foto: Lisa Fotios/ Pexels

3. Semn că cineva se gândește la tine: Îți apare în gând din senin

Când cineva îți apare în gânduri aparent "fără niciun motiv", înseamnă că acea persoană se gândește la tine. Când nu există absolut niciun indiciu din lumea ta care să te fi condus cu gândul la acea persoană și cu toate acestea, ea îți apare brusc în minte, înseamnă că acea persoană a intrat pe frecvență emoțională cu tine și comunică de la acest nivel.

Dacă gândurile sale sunt foarte puternice, cu siguranță vor atinge frecvențele tale. Se întâmplă adesea ca în urma unor semnale atât de puternice, persoanele în cauză să se întâlnească "întâmplător".

Foto: Pexels

4. Semn că cineva se gândește la tine: Îți apare în vise

Când visezi intens pe cineva și mai ales, în mod repetitiv, acest lucru are cu siguranță o semnificație la nivelul Conștiinței Universului. Cel mai probabil, gândurile acestei persoane în legătură cu tine sunt aduse la viață în dimensiunea visului, datorită puterii care este pusă în aceste frecvențe emoționale.

Visele îți sugerează aspecte din viața reală față de care ar trebui să devii conștientă.

Foto: Jodie DS/ Pexels

5. Semn că cineva se gândește la tine: Îi simți prezența chiar dacă ne lângă tine fizic

Dacă ești singură și simți dintr-o dată prezența unei persoane pe care o cunoști, cel mai probabil, acea persoană se gândește intens la tine. Chiar dacă nu sunteți împreună, simțiți totuși prezența persoanei respective în viața voastră și este un sentiment mai real decât a avea aproape fizic o persoană, dar care este distantă din punct de vedere emoțional.

Această comunicare telepatică care se întâmplă în special între persoane apropiate și pe care cu toții am experimentat-o, este dovada că ființa noastră este capabilă, dincolo de rațiune și că ne putem folosi conștient aceste abilități deosebite.

Nimic nu este întâmplător!

Foto homepage: Anderson Miranda/ Pexels

