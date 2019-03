Comunicat de presă

Motivul pentru care mulți ne aflăm în această viață este pentru a ne hrăni sufletul cu tot felul de experiențe frumoase care, în Lumea Absolutului, nu le putem analiza decât la nivel de teorie. Din nefericire, mulți trăim deseori pe pilot automat, nu avem vise, nu avem ambiții, iar hrănirea corpului și satisfacerea ego-ului sunt singurele acțiuni cu care ne alimentăm rutina.

În opinia psihologului Alexandru Pleşea, oamenii sunt tot mai nefericiți deoarece au exclus complet spiritualitatea din viața lor și își conduc viața numai bazându-se pe experiențe exclusiv ale corpului fizic.

“Din nefericire, oamenii au încetat să-și mai folosească mintea creativă, așa cum o faceau pe vremuri, oamenii au încetat să-și mai bucure sufletul prin detaliile mici de zi cu zi, iar lucrurile acestea se observă în jurul nostru: oameni sunt tot mai nefericiți, chiar dacă statistic vorbind trăim cea mai înfloritoare perioadă din câte a trăit omenirea. Este timpul să ieșim din rutină, din Matrix, așa cum îmi place s-o numesc, și să începem să trăim cu adevărat, și prin suflet, nu doar prin intermediul corpului”, explică psihologul.

Foto: beeboys /Shutterstock

Iată 11 învățături spirituale care-ți vor deschide mintea și sufletul:

De tot ce am eu nevoie, este deja ȋn mine.

Puterea adevarată vine din găsirea echilibrului interior, nu este impusă sau forţată de către entitățile exterioare. Muncește la asta!

Toate lucrurile sunt făcute să treacă.

“Timpul este singurul absolut pe care îl știm, simțim și observăm zilnic. Orice apare, va dispărea, orice senzație va trece, ce este sus, este și jos. Ne putem bucura doar de ceea ce vrem să ne bucure”, spune specialistul.

Convingerile sunt ceva auxiliar.

“Convingerile sunt volanul. Anumite cărți, persoane, evenimente sau cursuri/școli, ni le șlefuiesc în măsura în care noi îi lăsam să o facă. Orice renunțare la convingeri puternice, judecăți sau etichete, m-a ajutat să trec mai ușor, mai vesel, mai clar prin ce am făcut. Am nevoie să nu stau în convingerile mele din trecut”.

Încrederea ȋnseamnă acceptare.

“A avea credinţă nu ȋnseamnă să susţii o dogmă, o promisiune, un viitor ȋn Rai. Credinţa ȋnseamnă acceptare și deschidere către ȋntreaga derulare a vieţii așa cum curge ea ȋn momentul prezent, aici, în fața mea”.

Renasc ȋn fiecare dimineaţă.

Ceea ce fac astăzi contează cel mai mult! Trecutul m-a adus aici, dar s-a terminat. Viitorul este total nesigur. Ȋmi concentrez prin efort, atenția pe momentul prezent, pe situația actuală și pe relațiile de viață pe care le cultiv cu mine și cu ceilalţi.

Stăpânire de sine.

“Practic uneori liniștea absolută. Fără vorbit cu nimeni, fără telefon si fără laptop. Am invățat-o la budiști. Ei se pricep la asta. Îmi liniștește mintea si mă duce în mine. Am început de la o oră și am ajuns la 10 zile. Senzațiile se intensifică, gândurile inutile dispar și acceptarea îmi crește”, explică psihologul Alexandru Pleșea.

Fără de sine.

“Eu”-ul distinct ce pare a fi este doar o iluzie, o ficţiune, o poveste bine spusă. “Eu vreau aia, mie îmi place așa, eu am chef de asta…”. A renunţa la EU constituie o practică de moment, una extrem de eliberatoare. Începe prin a nu-l mai pune în propoziții. Devii propriul tău observator. Aici începe voința.