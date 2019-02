Ce să îți iei în bagaj la munte? Cu siguranță că această întrebare îți dă ceva de furcă pentru că niciodată nu ești sigură că ai bifat tot și îți faci scenarii privind lucrurile de care s-ar putea să ai nevoie. Decât să îți aglomerezi geanta cu chestii inutile, începe prin a-ți face o listă dar mai ales ține cont de perioada cât vei lipsi. Până la urmă, nu are rost să cari după tine ceva ce poți găsi și pe acolo.

Cu puțină organizare vei găsi soluții smart și vei avea o vacanță pe cinste în mijlocul naturii, indiferent de sezon! Ah, desigur, înainte de a știi ce îți iei în bagajul pentru munte, vei avea nevoie de un rucsac în care să înghesui toate cele trebuincioase. Ține cont să fie unul încăpător, bine compartimentat, cu bretele ajustabile și dintr-un material impermeabil. Uite, o propunere drăguță de rucsac ai aici.

Ia în bagajul de munte o pelerină de ploaie

Nu știi cât de utilă este o geacă impermeabilă sau o pelerină de ploaie, până când nu ai nevoie de una. Ar trebui luată chiar dacă sunteți excursioniști ocazionali pentru că nu ocupă spațiu mult și este super practică. Noi am găsi un model simpatic, într-o culoare puternică roșie, ca să fii ușor de remarcat, în cazul unor situații neplăcute și trebuie să fii căutată. Și are și glugă.

Cosmetice și produse de îngrijire pentru o călătorie montană

Neapărat când planifici o escapadă de weekend la munte, nu-ți uita minimul de produse de îngrijire și igienă. Nu abuza de ele și limitează-te la o pastă de dinți, gel de duș, strictul necesar.

Mai important este să ai cu tine o cremă de protecție solară pentru față și/sau corp. Crema cu protecţie UV trebuie să aibă SPF peste 30 pentru că la munte, deși nu îți dai seama, soarele arde puternic, chiar dacă este înnorat. Piz Buin Mountain este recomandat pentru uzul la munte - este o cremă pentru față și acționează și ca balsam pentru buze cu efect protectiv 2în1.

Trusa de prim-ajutor nu trebuie să lipsească din bagajul de munte



Din nou, nu este nevoie să iei totul după tine, dar ar fi utile niște chestii de uz periodic - medicamente pentru migrene, febre, probleme digestive, tratamente pentru afecțiuni neplăcute care pot apărea de niciunde (consultă-te neapărat cu medicul tău de familie.). Noi am găsit o trusă sanitară de prim ajutor de la Procar care nu ocupă mult loc, are aproape tot ce ai avea nevoie și are un preț accesibil. Include dispozitiv de respirație gură la gură, foarfece vârfuri boante, leucoplast, pansament, comprese, fașe, bandaje, pansament, mănuși, pătură izotermă și ace siguranță.

Pachet camping pentru excursii scurte montane

Un set complet pentru uz general de camping sau vânătoare - un astfel de pachet ar trebui să fie rezistent la uzură. Noi am găsit unul conceput din aliaj de aluminiu și care include o lanternă cu Led, un briceag multifuncțional (compact, asigură instrumentele necesare pentru călătorie) și cuțit briceag, încărcător auto. Ideal ar fi să ai și un acumulator cu încărcare solară.

Batoane proteice pentru energizare instantă

Dacă ești cazat la o pensiune, nu ar trebui să îți faci probleme cu mesele. Dar dacă nu, și ai optat pentru o vacanță mai sălbatică, atunci ia produse alimentare care sunt practice - fructe uscate, biscuiți, chestii de ronțăit. Noi pariem pe batoanele proteice - găsești diverse combinații cât mai interesante și de gusturi, așa că poți alege ceva care să îți placă ție în funcție de preferințe. Sunt ideale pentru efort susținut, reprezentând o sursă de glucide cu asimilare rapidă. Desigur, nu te poți baza doar pe acestea. Ah, și multă apă! Dacă îți plac băuturile calde, orientează-te și către un termos de calitate.

Îmbrăcăminte și încălțăminte de pus în bagaj când pleci la munte

În rucsacul pentru o excursie montană ar trebui să se găseacă pulovere din materiale ușoare, tricouri din bumbac și pantaloni sau tricouri dacă vremea devine călduroasă. Desigur, ținutele se adaptează în funcție de sezon. Dar indiferent de anotimpul când ajungi la munte, o pereche de bocanci este un must. Asta pentru că nu poți cutreiera așa cum trebuie dacă nu ai încălțămintea potrivită.

O pereche din piele ecologică ar fi perfectă. Eviți accidentările, îți protejezi picioarele, ai siguranța în mișcare. Ca un exemplu, nouă ne-au plăcut bocancii de munte OMS by Original Marines - toc masiv, talpa antiaderentă și o culoare plăcută.

Câteva completări când vine vorba despre ce să îți iei în bagajul de munte: telefon, hartă, încărcător de telefon, aparat foto sau camera video și un MP3 player. O carte ar putea fi la fel de utilă dacă vrei să evadezi din cotidian, dar am recomanda să te bucuri de libertatea și peisajele găsite în acele ținuturi.

Foto homepage: Alexander Raths /Shutterstock