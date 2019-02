Orice rugăciune spusă din toată inima și cu intenții pure poate avea un efect extraordinar asupra noastră și asupra celor din jur. Rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu în care ne deschidem inimile și ne conectăm la pacea și armonia universală. Nu există o formulă fixă a rugăciunii, ci o cale personală a inimii tale de a ajunge la însăși inima divinității. “Rugăciunea trebuie însoțită de dragoste. O rugăciune fără dragoste este ca o pasăre fără aripi: i se pare că-i frumoasă, dar n-are aripi și nu poate zbura.” (Părintele Amfilohie Makris din Patmos)

Când ne rugăm, să ne rugăm cu toată inima, dar și cu toate cele cinci degete, ne sfătuia papa Francisc…. Pe internet această metodă de rugăciune îi este atribuită Papei Francisc și se crede că a fost scrisă de acesta când a fost episcop la Buenos Aires. Rugăciunea mai este cunoscută de aceea și sub numele de Rugăciunea Papei Francisc sau Rugăciunea celor cinci Degete și a făcut înconjurul internetului

Ce semnificație are împreunarea degetelor celor două mâini în rugăciune?

Știați însă ce semnificație are unirea celor două mâini în rugăciune? Atunci când ne cufundăm într-o rugăciune și o facem din tot sufletul, degetele ni se unesc și ele rând pe rând, accentuând profunzimea și intensitatea momentului și consolidând sentimentul de conectare la Dumnezeu sau divinitate. Și este tare interesant modul în care are loc îmbrățișarea celor mâini. Chiar dacă este un gest pe care îl realizăm involuntar sau poate subconștient, fiindcă ne-a fost bine întipărit în memoria și cultura noastră creștină, el are o încărcătură simbolică mult mai amplă, tainică și misterioasă. Astfel, rând pe rând se împletesc degetul mare, arătătorul, degetul mijloc, inelarul și degetul mic de la mâna stângă cu degetul mare, arătătorul, degetul mijlociu, inelarul și degetul mic de la mâna dreaptă.

Papa Francisc: Când ne rugăm, să ne rugăm din toată inima, cu toate degetele…

1. Degetul mare = oamenii care sunt aproape de tine

Ei bine, degetul mare este primul care se unește în rugăciune, el este cel mai aproape de noi și de inimile noastre. El îi desemnează pe cei care sunt cel mai aproape de noi. Iisus a spus “Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți”, ceea ce atrage atenției asupra importanței prezenței celor care sunt lângă noi. Prin urmare, începe orice rugăciune pe care o faci rugându-te prima oară pentru cei care îți sunt cel mai aproape, atât fizic, cât și emoțional, căci ei sunt cei la care te gândești prima oară. A ne ruga pentru cei dragi este ca o “dulce obligație”.

2. Degetul arătător = oamenii care ne arată drumul

Următoarele degete care se unesc în rugăciune sunt degetele arătătoare. Arătătorul îi desemnează pe care ne “arată” drumul, ne călăuzesc în drumul nostru prin viață. Acest gest ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei care ne învață, ne vindecă, pentru cei care instruiesc, care ne îndrumă căci au nevoie de toată înțelepciunea și sprijinul divin pentru a-i călăuzi și a-i ajuta pe ceilalți să meargă la rândul lor în direcția potrivită. Aceștia pot fi învățători, instructori, preoți, vindecători, profesori, doctori, oameni hărăziți să ne aline existențele, inimile și trupurile și să ne găsim lumina în hățișurile vieții. Odată ce vom înțelege că formam cu toții un întreg, îi vom menționa și pe ei în rugăciunile noastre.

3. Degetul mijlociu = oamenii aflați în poziții de conducere

După unirea degetelor mari și a arătătoarelor, urmează unirea degetelor mijlocii în rugăciune. Este al treilea gest de unire ca număr, iar degetul mijlociu, deși cel mai înalt, se afla într-o poziție de mijloc, arătând de fapt rolul și poziția de mediere a acestui deget. Astfel, aceste degete ne amintesc de liderii și conducătorii noștri, guvernanții, administratorii, președinții, pe cei aflați în poziții de putere, de cei pe care îi desemnam să reprezinte interesele colective ale unui neam. Ei sunt reprezentanți ai unei națiuni și au nevoie de îndrumarea lui Dumnezeu pentru a lua decizii înțelepte înspre binele celor pe care îi reprezintă.

4. Inelarul = Oamenii aflați în nevoie

Următoarele degete care se unesc atunci când ne rugăm sunt degetele inelare. Inelarul este unul dintre cel mai puțin folosite degete, iar pianiștii se referă la el ca fiind cel mai slab, cel mai lipsit de putere dintre toate. Unirea acestor degete ne amintește să nu îi uităm niciodată pe cei slabi în rugăciunile noastre, pe cei aflați în dureri, în boli sau în necaz, căci ei au poate cea mai mare nevoie de rugăciunile celorlalți. Atunci când suntem la pământ, suntem atât de epuizați, încât uneori nu mai găsim nici resursele necesare pentru a ne ruga pentru noi înșine. De aceea, este extrem de necesar ca ceilalți să înalțe un gând bun pentru cei aflați în nevoie. Un gând bun îndreptat către ei poate face minuni.

5. Degetul mic = Noi înșine

Ultimele care se unesc atunci împreunăm degetele în rugăciune sunt degetele mici, ultimele și cele mai mici, simbolizând lipsa de egoism care ar trebui să ne însoțească în raportul cu Dumnezeu și cu ceilalți. Atunci când dorim binele celorlalți mai întâi, va veni și binele noastru. “Cei din urmă vor fi cei dintâi”, se menționează și în Biblie. Degetul mic ne reprezintă astfel pe noi înșine. După ce ne-am rugat pentru toate celelalte 4 grupuri de oameni și am găsit puterea de a ne depăși egocentrismul, este momentul să ne îndreptăm atenția și asupra propriei persoane și dorințelor noastre în raport cu Dumnezeu. Da, trebuie să ne rugăm și pentru noi înșine, din toată inima, cu încrederea și convingerea că totul va fi bine.

“Rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu, dar îl schimbă pe cel care se roagă.” Soren Kierkegaard

