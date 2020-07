Care este povestea cosmeticelor Wine4Skin? De ce ai ales vinul că ingredient principal?

Wine4skin este o afacere de familie și s-a dezvoltat conex cu cea legată de vinuri, de aici ingredientul cheie. Valențele extractului și uleiului de struguri nu mai sunt de mult un secret și am încercat să creăm versiunea nostra. Ne-am dorit formularea unor produse delicate cu pielea, dar eficiente în îngrijirea ei, naturale și în respect pentru consumator și pentru mediu.

Unde se găsește podgoria care da naștere acestor produse? Povestește-mi puțin despre acest loc.

Podgoria este în Valea Scheilor-Dealul Mare - zona viticolă de tradiție și cu o locație privilegiată care o aliniază cu renumitele podgorii franceze din regiunea Bordeaux

Cui se adresează aceste produse?

Produsele au fost create având în vedere un consumator pe care într-un fel l-am identificat cu mine - femei active, care prețuiesc natura și beneficiile pe care le poate oferi și își doresc o rutină de îngrijire simplă și eficientă. Funcția produselor este în principal age-defence, dar nu se adresează neapărat unei anumite categorii de vârstă. Procesele oxidative care sunt substratul îmbătrânirii încep mai devreme decât suntem dispuse să admitem și lupta împotriva acestor procese de degradare e bine să înceapă devreme. Îngrijirea este un proces constant, nu un capriciu de moment și că în toate lucrurile perseverență și prevenția sunt răsplătite.

Sunt obișnuită să văd multe ingrediente pe eticheta cosmeticelor. De ce crezi că alți producători adaugă atât de multe ingrediente în produsele lor și de ce voi ați ales să procedati diferit?

Orice produs cosmetic conține trei tipuri de ingrediente: funcționale, estetice și de marketing. Cele funcționale sunt cele care conferă efectele așteptate, cele estetice sunt responsabile de stabilitatea, siguranță și proprietățile mai ușor observabile ale formulei (textura, miros etc.) iar cele de marketing se referă la utilizarea în cantități foarte mici a unor ingrediente prețioase sau percepute că atare de consumatori pentru a atrage cumpărători. Evident primele două categorii sunt indispensabile. Folosirea unui număr mai mic de ingrediente face că interacțiunile uneori neașteptate dintre acestea să fie reduse, proporția de ingrediente eficiente să crească și potențialele efecte nedorite să fie evitate. Less is more a fost principiul care ne-a ghidat.

În vreme ce multe femei caută perfecțiunea cu orice preț, chiar și prin metode chirurgicale, tu ai ales să abordezi frumusețea dintr-o perspectiva holistică, ecologică și naturală? Ce te-a determinat să faci această alegere?

Că totul în viață e o chestiune de opțiune personală. Nu condamn metodele chirurgicale ( doar am pregătire medicală), dar nu cred că perfecțiunea poate fi obținută așa, sau în alt fel. Perfecțiunea este plictisitoare și lipsită de perspective, dar putem încerca să facem mereu ceva mai bun și să învățăm din greșeli. Îmi asum că acesta va fi și parcursul demersului meu la fel cum îmi asum și semnele trecerii timpului pentru că sunt semnele istoriei personale, dar pot găsi plăcere în a mă îngriji și a mă bucură de gesturile mărunte și darurile naturii.

Pe lângă diverși compuși din struguri, câteva alte ingrediente se regăsesc în toate produsele Wine4Skin - migdale, acid hialuronic, acid ferulic. De ce acestea și nu altele?

Toate produsele conțin ulei și extract de struguri, ulei de migdale și apă de trandafiri, care toate ne sunt la îndemână în plantațiile proprii, dar le-am îmbogățit cu alte câteva ingrediente prețioase, alese ținând cont de efectele lor demonstrate și compatibilitatile formulării. Am încercat să folosim ingrediente indigene, să armonizăm compoziția lor în principii active pentru un efect multiplu și o formulă echilibrată.

Care este rutina ta de frumusețe?

Am să fac referire numai la ten pentru că gama de cosmetice propuse sunt pentru față. Folosesc exact trei produse, de zi, noapte și unul special destinat conturului ochilor. În plus folosesc un produs pentru curățare și un produs pentru protecția solară, acesta din urmă conține și pigmenți astfel încât să nu am nevoie de fond de ten. Mi-am propus să dezvolt aceste categorii de produse pentru a complete gama mea de față. Provocarea e pentru produsul de protecție solară care se dorește natural și nepoluant, dar și agreabil în privința texturii și mai ales eficient (cu SPF mare). Crema de zi oferă datorită ingredientelor oarecare protecție, dar nu am evaluat SPF-ul și nu conține filtre că produsele specifice.