Ce inseamna a fi un parinte prea permisiv?

Parentingul permisiv este un tip de parenting caracterizat prin cerinte scazute, cu o capacitate de raspuns ridicata. Parintii foarte permisivi tind sa fie foarte iubitori, receptivi la nevoile emotionale ale copilului, dar ofera putine indrumari si reguli, nu stabilesc limite si sunt inconsecventi in aplicarea limitelor. Acesti parinti nu se asteapta la un anumit comportament responsabil de la copiii lor si adesea par mai degraba un prieten decat o figura parentala. Stilul acesta de parenting implica foarte putine reguli si asteptari de la copii.

A fi parinte permisiv sau foarte indulgent nu este acelasi lucru cu a fi parinte hiperprotector sau „parinte elicopter”. In loc sa controleze fiecare miscare a copiilor, parintii permisivi rareori fac sau impun orice tip de reguli sau structura. Se evita confruntarea parinte-copil si in loc sa se stabileasca reguli si asteptari pentru a preveni anumite probleme, copilul este lasat sa isi dea seama singur. Un parinte permisiv incearca sa evite conflictele si nu vrea ca cel mic sa experimenteze tristetea sau esecul. De multe ori, parintii care au fost crescuti de parintii lor intr-un mod prea strict (parinti prea autoritari) pot deveni permisivi ca raspuns la propria lor educatie. Unii pot deveni permisivi pentru a compensa divortul sau pentru ca se simt vinovati pentru ca muncesc prea mult. In alte cazuri, parintii sunt prea obositi din cauza programelor incarcate pentru a mai impune limite.

Citeste continuarea pe mamisicopilul.ro